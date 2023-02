Philipp Weishaupts Che Fantastica nach Irland verkauft

Die nun 14-jährige Oldenburger Stute Che Fantastica hat nach fast sechs Jahren unter dem Sattel von Philipp Weishaupt einen neuen Reiter bekommen. Sie geht nun unter dem Iren Michael Duffy, den Verkauf haben die Beerbaum Stables gegenüber St.GEORG online bestätigt.

Die von Holger Fietz gezogene Check In-Pablo-Tochter präsentierte sich schon früh als Pferd für größere Aufgaben. Sie wurde vom Berufsreiterchampion 2022, Matthias Janßen, in den Sport gebracht. Siebenjährig gewann sie bereits ihre ersten S-Springen, achtjährig konnte sie dann schon Platzierungen bis S***-Niveau vorweisen. Ihr Talent blieb nicht unentdeckt. Ludger Beerbaum erwarb die sportliche Fuchsstute und Stallreiter Philipp Weishaupt durfte die Zügel übernehmen.

Weishaupt brachte die Stute fortan in den internationalen Sport. Nach kurzer Findungsphase platzierte sich das Paar prompt im ersten gemeinsamen Großen Preis daheim in Riesenbeck. 2018 folgte das Debüt über 1,60 Meter im Großen Preis von Abu Dhabi. Che Fantastica sprang dort doppelnull und wurde Zweite. Es ging erfolgreich weiter für die Check In-Tochter, auch wenn sie nie „erste Garde“ von Philipp Weishaupts Pferden war. So platzierte sie sich unter anderem in Stuttgart, La Coruña und Helsinki und waren Teil der deutschen Equipe beim Nationenpreis in Spruce Meadows 2019.

Che Fantastica in Doha am Start

Mit Michael Duffy nimmt nun ein aufstrebender Springreiter aus Irland Platz im Sattel von Che Fantastica. Der 28-Jährige gewann als Nachwuchsreiter schon mehrere Mannschaftsmedaillen bei Europameisterschaften. Seinen letzten Auftritt in einem 1,60 Meter-Parcours hatte Duffy im Sommer 2022 bei der Global Champions Tour-Etappe in Monte Carlo mit dem damals zehnjährigen Cuick Star Kervec. Den reitet seitdem aber wieder Duffys Landsmann Shane Breen.

Seinen Oldenburger Neuzugang Che Fantastica wird Michael Duffy erstmals am kommenden Wochenende vorstellen. Die beiden sind auf der Teilnehmerliste für den CHI Al Shaqab (CSI5*) in Doha geführt. Dort werden sie unter anderem auch auf Philipp Weishaupt treffen, der Coby und Just Be Gentle reiten wird.

Quelle: Teilnehmerliste Doha