Pippa Funnells Erfolgspferd Primmore’s Pride mit 30 Jahren gestorben

Pippa Funnell war die erste Reiterin, die mit den Siegen in Kentucky, Badminton und Burghley den Grand Slam der Vielseitigkeit gewann. Zu verdanken hatte sie das maßgeblich dem AES-Wallach Primmore’s Pride. Der musste nun mit 30 Jahren eingeschläfert werden.

Als Primmore’s Pride aka „Kiri“ auf dem Höhepunkt seiner Karriere war, gab es noch Wegestrecken und Rennbahn neben dem eigentlichen Geländekurs. Er ist das einzige Pferd, das die drei schwierigsten Vielseitigkeiten der Welt im langen Format gewinnen konnte: Kentucky (2003), Badminton (2005) und Burghley (2003). Im Sattel saß stets seine Ausbilderin Pippa Funnell.

Mit den Siegen in Kentucky und Burghley sicherte Primmore’s Pride Funnell 2003 den Rolex Grand Slam der Vielseitigkeit (Badminton gewann die Britin damals auf Supreme Rock). Diese Triple Crown der Vielseitigkeit hat nach ihr nur Michael Jung noch einmal gewinnen können, 2016 mit Rocana und Sam.

Primmore’s Pride brillierte aber nicht nur bei den Klassikern der Vielseitigkeit, sondern auch auf Championaten. 2004 hatte er einen wesentlichen Anteil an der Silbermedaille der Briten bei den Olympischen Spielen in Athen. Zudem wurde es Bronze in der Einzelwertung für ihn und Funnell.

Anfang und Ende

Primmore’s Pride trug seinen Namen nicht von ungefähr und wurde ihm im Laufe seines Lebens immer mehr gerecht. Seine Mutter hieß nämlich Primmore Hill und war selbst bis CCI4* (heute 5*) erfolgreich im Vielseitigkeitssport. Sie war eine Dreiviertelblüterin v. Ben Faerie xx-Louella Inschallah III (ein Inschallah x-Enkel). Primmore’s Prides Vater Mayhill xx war unter Mark Todd im Sport bis CCI3* (heute 4*) erfolgreich. Somit führte Primmore’s Pride nicht nur mehr als 90 Prozent Vollblut, sondern hatte auch leistungsgeprüfte Eltern auf beiden Seiten. Verantwortlich für diese Mischung waren Joanna und Roger Day, die ihr Fohlen 1993 auf die Auktion schickten.

Dort wurden Roger und Denise Lincoln auf Primmore’s Pride aufmerksam und kauften ihn. Sie blieben bis zum Schluss seine Familie und wie Horse & Hound berichtet, verbrachte Kiri auch all seine Turnierpausen bei ihnen.

Von Anfang an zeichnete sich ab, dass dieses Pferd etwas Besonderes ist. Fünfjährig gewann er das Burghley Young Event Horse Final. 2000 wurde er Weltmeister der siebenjährigen Vielseitigkeitspferde. Und so ging sein Weg weiter, siehe oben.

Nachdem Primmore’s Pride aus dem Sport verabschiedet worden war, wurde er das Ausreitpferd seiner Besitzerin, ehe er seine Zeit ganz mit seinen Freunden auf der Weide verbrachte.

Nun musste er mit 30 Jahren erlöst werden, wie Pippa Funnell auf ihrer Facebook-Seite berichtet, zusammen mit seinem 29-jährigen besten Kumpel, sozusagen seinem siamesischen Zwilling. Funnell bedankt sich bei Pippa Woodall, die diese schwere Entscheidung im Sinne beider Pferde getroffen hat. Und vor allem bedankt sie sich bei Kiri:

„Danke, mein ganz besonderer großer Junge. Nun geh zu dem anderen großen Jungen Rocky (Supreme Rock) auf die Weiden jenseits der Regenbogenbrücke. Ich werde nie wieder ein Pferd haben, das dreimal eine 10 in der Trabverstärkung bekommt, wie du bei den Olympischen Spielen. Du warst unglaublich – obwohl du immer ein bisschen arrogant warst.“