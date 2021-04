Prinz Philip, Duke of Edinburgh, Pferde- und Lebemann, ist gestorben

Das Vereinigte Königreich trauert um Prinz Philip, 73 Jahre lang der Mann an der Seite von Königin Elizabeth II.

Heute, am 9. April 2021, ist Prinz Philip im Alter von 99 Jahren gestorben. Aus dem Buckingham Palace heißt es:

„Mit großer Trauer gibt Ihre Majestät die Queen den Tod ihres geliebten Ehemannes bekannt, Seiner Königlichen Hoheit, Prinz Philip, Duke of Edinburgh.“ Er sei heute morgen in Windsor Castle friedlich gestorben. „Die Königliche Familie betrauert seinen Verlust mit den Menschen aus aller Welt“, so die Nachricht des Palasts weiter.

Prinz Philip war nicht nur ein hochgeschätztes Mitglied der britischen Königsfamilie, sondern auch der Pferdewelt. 22 Jahre lang war er Präsident der Internationalen Reiterlichen Vereinigung (FEI). Im Sattel war er ein begeisterter Polospieler, bis eine Verletzung ihn Anfang der 1970er-Jahre zwang, die Stiefel an den Nagel zu hängen. Danach verlegte er sich auf den Fahrsport und war im Vierspänner bis in die 1980er-Jahre international erfolgreich. Unter anderem auch bei Weltmeisterschaften.

Die Pferdeleidenschaft teilte Prinz Philip bekanntlich mit seiner Ehefrau, der Königin. Kein Wunder also, dass auch der Rest der Familie pferdeverrückt ist. Die Tochter der beiden, Prinzessin Anne, wurde Europameisterin in der Vielseitigkeit, deren Tochter Zara Tindall Weltmeisterin. Prince Charles ist ebenso Polospieler wie seine Söhne William und Harry.

Die Familie von Prinz Philips Mutter stammt aus Deutschland. Als er die Königin heiratete, wurde aus seinem ursprünglichen Namen Battenberg Mountbatten. Er und die Königin haben früh geheiratet – was von Seiten der britischen Aristokratie nicht nur mit Wohlwollen betrachtet wurde. Zudem hatte der Mann an der Seite der Thronerbin mit Vorurteilen zu kämpfen, was seine Herkunft angeht.

Doch wie der britische Guardian es beschreibt: „Er wurde zum Dreh- und Angelpunkt des Palastlebens.“ Und er war der starke Mann hinter der Königin, wie diese selbst in ihrer Rede anlässlich der Goldenen Hochzeit des Paares im Jahr 1997 sagte: „Er war meine Stärke und mein Halt in all diesen Jahren, und ich und seine ganze Familie und dieses und viele andere Länder schulden ihm mehr, als er je für sich in Anspruch nehmen würde.“