Reitmeister Udo Lange feiert 80. Geburtstag

Der Reitmeister und gefragte Dressur-Ausbilder Udo Lange feiert heute, am 13. April, seinen 80. Geburtstag. Noch immer ist er voller Enthusiasmus für die Sache und hilft weiterhin Reitern und Pferden rund um den Globus dabei, im großen Viereck besser zu werden.

1943 erblickt Udo Lange zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges das Licht der Welt. Aus seiner Geburtsstadt Dresden flieht seine Familie 1948 mit Kleinkind Udo von Dresden nach Düren bei Köln. Dort entdeckt er seine Passion für Pferde im Ausbildungsstall des Ostpreußen Otto Nagel. Später beginnt Lange seine Lehre in der Reitschule Kordes in Hilden. Unter der Leitung von Paul Stecken schließt Udo Lange seine Ausbildung zum Bereiter später an der Westfälischen Reit- und Fahrschule ab.

Engagiert wurde Lange danach als Ausbilder in Institutionen wie dem Schloss Wittgenstein in Laasphe und im Reit- und Fahrverein Ludwigsburg, ehe er nach bestandener Prüfung zum Reitlehrer die Ausbilder-Tätigkeit im Turnierstall des Stuttgarter Unternehmers Gustav Epple übernimmt.

Udo Lange: Grand Prix-Ausbilder für Pferd und Reiter

Zeit seines Lebens war Udo Lange in der Regel im Dressursattel unterwegs. Allerdings stellte er sein Talent auch in anderen Reitsportdisziplinen unter Beweis. So wurde er 1966 beispielsweise Landesmeister in der Vielseitigkeit in Baden-Württemberg und kann auch im Parcours Erfolge bis Klasse S vorweisen.

Seine Dressurkarriere nahm ebenfalls schon früh Fahrt auf. 1971, also mit 28 Jahren, bestreitet Lange seinen ersten Grand Prix. Nach einer Zwischenstation im Stall der Eltern von Ulla Salzgeber in Essen startet Udo Lange im Jahr 1975 in die Selbstständigkeit. Fünfmal avancierte Udo Lange zum Berufsreiterchampion. Für seine Leistungen wurde ihm 1996 deshalb der Titel Reitmeister verliehen, er bildete zahllose Pferde bis Grand Prix-Niveau aus. Er trainierte heute weltbekannte Reiter wie Antonie de Ridder, Margit Otto-Crepin oder die kanadische Dressurreiterin und fünfmalige Olympiateilnehmerin Christilot Boylen. Mit letzterer betrieb er zudem von 1990 bis 2014 eine eigene Reitanlage in Röttingen.

Die Wahlheimat von Udo Lange ist heute Medingen in der Lüneburger Heide. Aber unterwegs ist er trotzdem oft noch, nicht nur deutschland-, sondern weltweit. Immer mit dem Bestreben, Reiter und Pferd voranzubringen. St.GEORG gratuliert herzlich zum 80. Geburtstag am heutigen 13. April!

