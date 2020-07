Schweizer Tierschützer gegen Import von Pferdefleisch aus australischen Qualschlachthöfen

Seit mehreren Jahren schon haben Schweizer Tierschutzorganisationen die Zustände in einem australischen Schlachthof im Visier, wo Pferdefleisch für Europa „produziert“ wird. Die Bilder schockieren! Nun ist die Politik zum Handeln aufgefordert.

Es gibt in Australien nur einen Export-Schlachthof für Pferde mit Namen Meramist. Gestern hat der Schweizer Fernsehsender RTS Bildmaterial gesendet. Der Tierschutzbund Zürich hatte zwei Jahre lang recherchiert und verfügt unter anderem über Material, das mit versteckten Kameras aufgenommen wurde. Es sind Bilder die schockieren!

Nicht nur beim Schlachtvorgang selbst, sondern auch bei Transport, Unterbringung und Umgang mit den Tieren, von denen ein großer Teil wenige Wochen vor ihrem Gang zum Schlachter noch auf Trab- und Galopprennbahnen im Einsatz war. Die Vorschriften, die in der EU für den Umgang mit Schlachttieren gelten, werden in Australien nicht eingehalten, weder beim Transport noch beim Schlachtvorgang selbst.

Zudem stellte sich bei den Recherchen heraus, dass viele Pferde vor der Schlachtung Medikamente verabreicht bekommen haben, die sie als Schlachttiere wegen der Rückstände nicht hätten bekommen dürfen.

Der Tierschutzbund Zürich wirft dem Schweizer Bundesrat nun vor, dass er seiner Verantwortung nicht nachkommt und diese an die Fleischimporteure abschiebt. „Spätestens seit dem Skandal der Firma Tönnies in Deutschland müsste doch klar sein, dass eine Selbstkontrolle der Fleischbranche nicht zu mehr Tier- und Verbraucherschutz führt.“

Der Tierschutzbund Zürich hat sich nun an den Schweizer Bundesrat gewandt und fordert, dass der Import von Pferdefleisch aus Qualproduktion verboten wird. So lange, bis die Vorschriften für den Umgang mit den Schlachttieren rechtsverbindlich EU- und Schweizer Standards entsprechen.

Wer sich den Film der Animal Welfare Foundation und des Tierschutzbundes Zürich über das Schlachthaus Meramist anschauen will und kann, hier ist der Link: https://youtu.be/YUVAVSfPx9g

Anmerkung: In einer früheren Version hatte es geheißen, der Fernsehsender RTS habe zwei Jahre recherchiert. Es war aber der Tierschutzbund Zürich, der sich mehr als zwei Jahre lang des Themas angenommen hatte. Wir haben den Artikel entsprechend aktualisiert.

KOMMENTAR: Verzehr auch in der EU

Die Forderung der Schweizer Tierschutzorganisation darf nicht nur an die Schweiz gehen! Hier ist ganz Europa gefragt! Das Fleisch aus dem australischen Schlachthof wird auch in der EU vertrieben. Insofern ist auch die Union in der Pflicht, hier aktiv zu werden!

Doch man kann die Verantwortung nicht allein „denen da oben“ überlassen. Vor allem haben es doch die Verbraucher in der Hand, das Fleischgeschäft für die Akteure unattraktiv zu machen! Angebot und Nachfrage regeln den Markt. Wer Billigfleisch kauft – und zwar egal, ob von Pferd, Rind, Schwein oder Geflügel – kauft Massentierhaltung, damit Tierleid und wie man beispielsweise ja jüngst im Fall Tönnies gesehen hat auch unzumutbare Arbeitsbedingungen mit ein.

Würden sich die Verbraucher auf den Konsum von Fleisch aus guter Haltung, möglichst von Betrieben, die noch selbst schlachten, beschränken, käme wahrscheinlich nicht mehr jeden Tag Fleisch auf den Tisch. Aber wenn, dann qualitativ hochwertiges von Tieren aus guter Haltung, die unter humanen Bedingungen getötet wurden.

Dominique Wehrmann