Spring-Olympiasieger Uli Kirchhoff plant Turnierzentrum in Iffezheim

Springreiter Uli Kirchhoff, Doppel-Olympiasieger von Atlanta 1996, ist ja eigentlich in Italien zuhause. Nun hat er ganz neue Pläne.

Wie das baden-württembergische Verbandsmagazin „Reiterjournal“ berichtet, will Ulrich „Uli“ Kirchhoff auf dem Gelände der Rennbahn Iffezheim ein Turniersportzentrum aufziehen, das von seinen Ausmaßen nach Kirchhoffs Visionen vergleichbar wäre zum Beispiel mit dem im niederländischen Peelbergen.

Uli Kirchhoff erklärte, es seien Investitionen in Millionenhöhe geplant, die er mit Hilfe einer Investorengruppe tätigen will, an deren Spitze mit Markus Buchner ein Freund von ihm stehe. Für die Rennbahn Iffezheim wäre es ein Gewinn. Dort hatte sich zum Jahreswechsel einiges getan, weil der bisherige Pächter, der Rennsportveranstalter Baden Racing, seinen Vertrag zum 31. Dezember 2020 gekündigt hatte. Die Stadt war auf der Suche nach neuen Pächtern, die nun gefunden sind.

Anfang der Woche stimmte der Gemeinderat in Iffezheim der Verpachtung des Geländes an die Gruppe „Baden Galopp“ zu. Hinter der GmbH stecken die Gesellschafter Stephan Buchner (der mit Markus Buchner nicht verwandt, sondern nur zufällig sein Namensvetter ist) und Peter Gaul, ersterer ein Rechtsanwalt, letzterer ein Bauinvestor. Sie bringen bereits Führungserfahrung im Galoppersegment vom Badischen Rennverein in Mannheim mit.

Nun erklärt Uli Kirchhoff, er und seine Investorengruppe wollten sich mit der Baden Galopp GmbH zusammentun. Die Turnierveranstalter würden Teile des Areals von der GmbH pachten bzw. mieten, um dann regelmäßig Turniere durchzuführen. Das Reiterjournal zitiert Uli Kirchhoff, der von „ein bis zwei Turnieren im Monat“ spricht. Im Januar habe es auch schon einen Termin mit dem Bürgermeister der Gemeinde und der Investorengruppe um Uli Kirchhoff gegeben, um über das Konzept zu sprechen. Das erklärte Markus Buchner gegenüber St.GEORG online. Stephan Buchner von Baden Galopp GmbH sagte gegenüber St.GEORG online, dass beide Seiten offen seien für eine Kooperation, ein Ortstermin sei für die Woche nach Ostern geplant.

Auf der Anlage befinden sich inklusive der auf dem Auktionsgelände 700 feste Boxen, allerdings noch keine Reithallen und keine Außenplätze für Dressur- und Springreiter. Und auch Parkmöglichkeiten für LKW fehlen. Generell eignet sich die Infrastruktur des in Südwestdeutschland gelegenen Iffezheims aber sehr gut für ein Reitsportzentrum von einem Ausmaß wie Peelbergen, erklärte Markus Buchner gegenüber St.GEORG online. Man könne so die Einzugsgebiete der Schweiz, Frankreich und auch Süddeutschland gut ansprechen, da es in dieser Region ein solches Reitsportzentrum noch nicht gebe. Der Investorengruppe schwebt vor, so Buchner weiter, 20 bis 30 Turniere jährlich dort zu veranstalten. Wenn es nach Uli Kirchhoff geht, im besten Fall bereits ab 2022. Aber Markus Buchner gibt zu bedenken: „Es ist jetzt viel zu früh, darüber zu sprechen, wann was konkret sein kann.“ Mitte April wisse man da vielleicht schon mehr.