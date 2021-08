US Weltcup-Sieger Flexible ist gestorben

Noch mit 20 ging der irische Cruising-Sohn Flexible beim Weltcup-Finale. Nun ist er gestorben.

Die Familie Fellers berichtet auf Flexibles eigener Facebook-Seite, dass der Wallach am 22. August auf seiner Weide gestorben ist. Er wurde 25 Jahre alt. Er sei immer noch regelmäßig geritten und ab und zu auch gesprungen worden – „das liebte er“.

Daran konnte kein Zweifel bestehen, wenn man den bunten Fuchshengst v. Cruising einmal im Parcours erlebt hat. Als seinen größten Erfolg feierte, war der Hengst bereits 16 Jahre alt: 2012 gewann er mit seinem ständigen Reiter Rich Fellers das Weltcup-Finale in ’s-Hertogenbosch, Niederlande. Einige Monate später vertraten sie die US-Farben bei den Olympischen Spielen in London, wo sie Achte in der Einzelwertung wurden. Insgesamt nahm Flexible an acht (!) Weltcup-Finals teil, ehe er 2017 aus dem Sport verabschiedet wurde.

„Er war ein einzigartiges Pferd, das uns alle Lektionen fürs Leben gelehrt und unserer Familie und allen, die mit ihm zu tun hatten, so viel Freude bereitet hat“, heißt es von der Familie Fellers. Flexible war als Deckhengst in den USA recht begehrt. Auf seiner Facebook-Seite werden einige seiner Nachkommen vorgestellt.