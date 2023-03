Vereinswettbewerb „Sterne des Sports“ startet zum 20. Mal

Circa 87.000 Sportvereine haben auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, mit hervorragenden Maßnahmen im Hinblick auf ihr gesellschaftliches Engagement ins Rennen um die Auszeichnung als „Stern des Sports“ zu gehen. Bewerben ist noch bis zum 30. Juni 2023 möglich.

Ausgerichtet wird der vielleicht wichtigste Wettbewerb für Sportvereine vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) sowie von den Volksbanken Raiffeisenbanken. Egal ob im Bereich Bildung und Qualifikation, Gesundheit, Integration und Inklusion, Klimaschutz, Digitalisierung, Demokratieförderung oder Mitgliedergewinnung – wer sich als Verein in dieser oder jener Sparte (oder natürlich auch mehreren) besonders engagiert, der kann auf eine besondere Auszeichnung hoffen.

Qualifikation über lokale und regionale Ebene

Bis es an diese bundesweiten Meriten geht, ist es jedoch noch ein Weg. Die Landessportbunde und regionale Genossenschaftsverbände richten den Wettbewerb ebenfalls aus. Auf lokaler Ebene können sich Vereine eine bronzene Auszeichnung sichern, auf Landesebene ist sie silber. Auch diese Auszeichnungen sind bereits mit Preisgeldern dotiert. Zum Bundesfinale qualifizieren sich dann jene Vereine, die auf Landesebene auf dem ersten Platz landeten. In Berlin wird dann um „Den Großen Stern des Sports“ in Gold 2023 dekoriert. Die dazugehörige Ehrung findet in Berlin im Januar 2024 statt. Der „Gesamtsieger“-Verein erhält einen Gold-Pokal und 10.000 Euro Preisgeld. Die gute Nachricht: Auf dem Weg zur Auszeichnung können die Sportvereine finanzielle Unterstützung sammeln.

Spendengelder ganz einfach generieren

Ohne viel Aufwand bietet die genossenschaftliche Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ Vereinen die Möglichkeit, auf ihre „gute Sache“ öffentlich aufmerksam zu machen. Ihr angestrebtes Projekt können sie dort erstellen, es teilen und damit moralische und finanzielle Unterstützer gewinnen. Gelingt die Kampagne, kann das Projekt in die Tat umgesetzt werden und der Verein kann sich dann damit bei den „Sternen des Sports“ bewerben. Das Crowdfunding kann unter viele-schaffen-mehr.de/sterne-des-sports erstellt werden, die spätere Bewerbung bei den „Sternen des Sports“ geschieht dann entweder bei den teilnehmenden Volksbanken und Raiffeisenbanken oder unter sterne-des-sports.de/vereine/bewerbung/.

Bewerbungsschluss für die „Sterne des Sports“ ist der 30. Juni. Bewerbungen, die danach eingehen, werden automatisch für den Wettbewerb 2024 gewertet. Mehr Informationen zu dem Thema finden Sie hier.