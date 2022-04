ZfdP-Prämienhengst gestohlen – und wieder aufgetaucht!

Aus einem Stall in Buxtehude ist am Wochenende ein Prämienhengst der jüngsten ZfdP-Körung verschwunden. Die Polizei geht von Diebstahl aus.

Vor drei Tagen meldete die Polizeiinspektion Stade, dass in der Nacht vom 8. auf den 9. April gegen 2 Uhr morgens ein wertvolles Pferd aus dem Reitstall in der Straße Westmoor „entwendet“ wurde. Laut Recherchen des Züchterforums handelt es sich bei dem Pferd um einen bei der ZfdP-Körung in Luhmühlen prämierten Hannoveraner Hengst v. Bon Coeur-Londonderry-Brentano II.

Laut Polizeibericht hatten die Stallbesitzer in der Nacht Geräusche aus dem Stall gehört. Als sie hingingen, um nachzuschauen, waren vier Boxen geöffnet. Drei Pferde liefen frei im Stall. Das vierte fehlte.

Er sei offenbar „von Unbekannten aus dem Stall über die Straße geführt und anschließend vermutlich mit einem passenden Pferdeanhänger abtransportiert worden“.

Wieder aufgetaucht

Wie die Kreiszeitung Wochenblatt berichtet, wurde der Hengst nach dem Hinweis einer aufmerksamen Zeugin in einem Stall im Raum Zeven entdeckt. Er sei unverletzt und sei den rechtmäßigen Besitzern bereits zurückgegeben worden, stehe allerdings noch in einem Stall im Hamburger Umland.

Die Ermittlungen zu den näheren Umständen des Verschwindens des Pferdes dauern an.