Arezzo: Große Preise an Weishaupt und Baackmann

Die Riesenbecker sind ziemlich erfolgreich im Einsatz dieses Wochenende. Nach Christian Kukuk in Wellington holte Philipp Weishaupt den nächsten Großen Preis in Arezzo. Und Jens Baackmann triumphierte in der mittleren Tour.

In Arezzo geht es noch bis Mitte April um die Toscana Tour. Dort waren neben einigen deutschen Springreitern wie Philipp Weishaupt dieses Wochenende beispielsweise auch Steve Guerdat, Shane Breen, Abdel Said, Robert Whitaker und andere am Start. Highlight des Wochenendes war heute der Große Preis über 1,50 Meter.

Philipp Weishaupt hatte dafür seinen zuverlässigen Coby gesattelt, der seinem Ruf einmal mehr gerecht wurde. Das Stechen hatten nur vier Paare erreicht. Coby ließ nicht nur alle Stangen oben, er war mit 37,42 Sekunden auch mit Abstand der Schnellste. Das bedeutete den zweiten Sieg in einem Großen Preis an einem Tag für das Team Beerbaum, nachdem Christian Kukuk in Wellington sensationell den Rolex Grand Prix für sich entschieden hatte.

Platz zwei in Arezzo ging an die österreichische EM-Bronzemedaillengewinnerin Katharina Rhomberg auf Cuma (0/38,89), gefolgt von einem Paar aus Polen, Dawid Skiba mit Odilon van het Bevrijdthof (0/43,75). Das vierte Paar im Stechen waren Giacomo Casadei und Chagracon PS, die hier allerdings zwei Abwürfe verzeichneten.

Mittlere Tour an Jens Baackmann

In der Mittleren, der „Silver Tour“ gab es ebenfalls einen deutschen Sieg. Hier ging es über 1,45 Meter um Weltranglistenpunkte.Ganze 17 Paare hatten das Stechen erreicht, darunter auch Philipp Weishaupt und sein Superstar Zineday. Die beiden verzichteten allerdings auf die Runde gegen die Uhr. So gingen 16 Paare in den zweiten Umlauf.

Jens Baackmann hatte den neunjährigen Lorenz gesattelt. Der Holsteiner Livello-Sohn war am Ende eines von zwölf Pferden, die zweimal fehlerfrei ins Ziel kamen. Aber seine 35,15 Sekunden waren auch von den Paaren mit Abwürfen nicht einzuholen. Am dichtesten dran waren zwei Italiener, Giampiero Gafalo mit dem DSP-Wallach Hero v. Diamant de Semilly (35,51) und Guido Franchi im Sattel von Enjoy One (35,69).

Alle Ergebnisse aus Arezzo finden Sie hier.