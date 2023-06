Cannes: Maikel van der Vleuten und Beauville vorne, Riesenerfolg für Schulze Topphoff

Es lief dieses Wochenende für die deutschen Springreiter beim Global Champions Tour-Turnier in Cannes. Heute allerdings war kein Vorbeikommen am derzeitigen niederländischen Spitzenpaar.

Olympia, WM – eigentlich ist Bronze die Farbe von Maikel van der Vleuten und Beauville Z. Aber heute verhalf der 13-jährige Zangersheider Wallach v. Bustique seinem Reiter zum obersten Treppchen gegen qualitativ wie quantitativ große Konkurrenz.

13 Paare hatten es ins Stechen geschafft, der überwiegende Teil gesellte sich nach der Pause in den Kreis derer, die um den Jackpot reiten konnten. Maikel van der Vleuten und Bustique waren vorletztes Paar des ersten Umlaufs und die Nummer 13, also letztes Paar. 13 war in seinem Fall eine Glückszahl. Die Zeit, die es zu schlagen galt, war die von Belgiens Pieter Devos mit Toupie de la Roque: 39,92 Sekunden.

Das gelang Maikel van der Vleuten und seinem Spitzenpferd. 0,55 Sekunden schneller kamen die beiden ins Ziel, sicherten sich damit 165.000 Euro und einen Startplatz beim Global Champions Tour Super Grand Prix im Dezember in Prag.

Pieter Devos und Toupie de la Roque wurden Zweite. Rang drei ging an den Iren Michael Duffy im Sattel der Holsteiner Casall-Tochter Cinca. Sie waren 40,15 Sekunden schnell gewesen.

Rang vier ging mit nur fünf hundertstel Sekunden nach Deutschland, und zwar an Philipp Schulze Topphoff im Sattel seiner erst zehnjährigen Carla. Nach der verletzungsbedingt verkorksten Saison 2022 reitet der 25-Jährige dieses Jahr von Erfolg zu Erfolg, gerade gestern wieder bei der Global Champions League-Etappe zusammen mit Christian Kukuk, 33. Die beiden haben schon einen Spitznamen: German Boy Band.

Bandmitglied Nummer zwei gehörte ebenfalls zu den Teilnehmern im Stechen. Im Sattel seines zuverlässigen Mumbai lieferte auch Christian Kukuk zwei fehlerfreie Runden. 40,90 Sekunden reichten für Rang sechs.

Sowohl Katrin Eckermann auf Cala Mandia als auch bei Patrick Stühlmeyer mit Drako de Maugre fehlte heute das Glück der Tüchtigen. Beide hatten einen Abwurf in Runde eins. Bei Hans-Dieter Dreher und Cous Cous summierte sich die Anzahl der Fehler auf zwölf.

Die gesamten Ergebnisse der Global Champions Tour-Etappe von Cannes finden Sie hier.