Christian Ahlmann Neunter im Großen Preis von Mechelen, Sieg an Greve

Bevor heute im Qualifikationsspringen für das Weltcup-Finale die Top-Kombinationen im belgischen Mechelen das letzte Mal Punkte sammeln für as Finale in Omaha sammeln, stand gestern der Große Preis auf dem Programm. Die deutschen Reiter konnten nicht ganz vorn mitmischen.

Im Großen Preis von Mechelen hieß am Ende der Sieger Willem Greve. Der Niederländer hatte zu den fünf der 39 Starter gezählt, die es ins entscheidende Stechen geschafft hatte. Dort war er fehlerfrei, das gelang auch dem Belgier Jeroen Appelen, aber schneller als die anderen Vier.

Mit dem zehnjährigen Highway M TN (das TN verrät den Besitzer, das Team Nijhof) blieb die Uhr bei 35,36 Sekunden stehen. Damit hat der Eldorado v. Zeshoek-Sohn pünktlich zum Jahresende sein erstes 5*-Springen gewonnen. Hoch platziert war die Kombination im Dezember schon in Genf und Riesenbeck. Außerdem zählten die beiden zu dem Team, das den „Heim-Nationenpreis“ in Rotterdam im Sommer hatte gewinnen können. Die beiden kennen sich schon länger, Greve hat den Hengst bereits bei den Weltmeisterschaften der Jungen Springpferde in Zangersheide an den Start gebracht.

Fünf im Stechen im Großen Preis von Mechelen

Platz zwei ging an das rein belgische Paar Jeroen Appelen und Moningo D van’t Heyveld. Der Thunder van de Zuuthoeve-Sohn war aber deutlich langsamer als der Sieger (37,38 Sekunden). Auch die Plätze drei und vier blieben im Land der Gastgeber: Familie Philippaerts konnte sich freuen. Die Brüder Olivier (mit Legend of Love) und Thibault (mit Derby de Riverland) nahmen die Ränge drei und vier ein. Fünfter wurde der Schweizer Edouard Schmitz, der es im Sattel von Gamin van’t Naastveldhof nach einem Fehler im Stechen eher ruhig angehen ließ.

Für die Deutschen gab es keine verspäteten Weihnachtsgeschenke in der Halle in Mechelen, die voller Weihnachtsmänner, Tannenbäume und anderen Dingen, die die „kerstdagen“ ausmachen, ist. Christian Ahlmann lieferte im Normalparcours die viertschnellste Runde mit einem Abwurf, sodass er noch Neunter wurde.

Philipp Weishaupt und seine Nachwuchshoffnung Krokant waren mit einem Abwurf etwas zu langsam, um noch in die Platzierung zu rutschen. Bei Hans Dieter Dreher und Vestmalle des Cotis fielen zwei Stangen und Daniel Deußer hatte aufgegeben.

Die Ergebnisse des Großen Preis von Mechelen finden Sie hier.