Christian Kukuk oder Max Kühner: Wer gewinnt Finale der Global Champions Tour?

Nach 14 Stationen ist es am kommenden Wochenende so weit: Die finale Etappe der prestigeträchtigen Longines Global Champions Tour findet in Rabat statt. Drei Deutsche reisen als Teil der aktuellen Top 10 der Turnierserie in die marokkanische Hauptstadt. Chancen auf den Gesamtsieg hat aber nur einer von ihnen: Christian Kukuk.

Im Juli war bekannt gegeben geworden, dass das Finale der Longines Global Champions Tour nicht wie geplant in Abu Dhabi, sondern in Rabat stattfinden wird. Das erste Mal macht die vom Niederländer Jan Tops geschaffene internationale Turnierserie Station in Marokko. Es verspricht ein Wochenende der Superlative zu werden: Über 10 Millionen Euro Preisgeld werden vom 17. bis zum 20. Oktober ausgeschüttet. An die marokkanische Atlantikküste werden einige der weltbesten Springreiter reisen, darunter auch drei Deutsche.

Drei Deutsche in den Top 10 der Global Champions Tour

Alle Reiter in den Top 10 der Longines Global Champions Tour haben ihr Kommen für das Turnier in Marokko angekündigt. In dieser Saison haben sich drei deutsche Reiter einen Platz unter den zehn Bestplatzierten der Tour erritten. Große Chancen, im Gesamtklassement der Tour auf dem Treppchen zu landen, hat Janne Friederike Meyer-Zimmermann aus Pinneberg. Sie liegt mit derzeit 216 Punkten auf einem aussichtsreichen Platz drei. In Lauerstellung dahinter befindet sich außerdem Sophie Hinners mit 204 Punkten auf Platz fünf. Dazwischen schiebt sich bislang nur der Niederländer Maikel van der Vleuten, der acht Punkt mehr hat als Sophie Hinners.

Die größten Chancen aus deutscher Sicht darf sich allerdings Christian Kukuk ausrechnen: Der Sieg in der GCT-Gesamtwertung ist für den Reiter aus dem Stall Beerbaum zum Greifen nah.

Kampf um den GCT-Gesamtsieg: Christian Kukuk vs. Max Kühner

Die Chance auf den Gesamtsieg der Tour im Grand Théatre de Rabat werden zwei Reiter unter sich ausmachen: Olympiasieger Christian Kukuk und der aktuelle Weltranglistensiebte, Max Kühner. Christian Kukuk führt das GCT-Ranking mit 242 Punkten an. Der gebürtige Bayer Max Kühner, der seit fast zehn Jahren für Österreich reitet, ist ihm mit 234 Punkten dicht auf den Fersen. Beide konnten in der aktuellen Saison jeweils einen Sieg einfahren. Christian Kukuk gelang der Erfolg beim Global Champions Tour Grand Prix von Madrid. In Cannes gelang dem 34-jährigen der Sprung auf Platz fünf, in London belegte er Rang zwei und in Rom war es Platz vier für den Reiter aus dem Stall Beerbaum. Max Kühner war in St. Tropez siegreich. In Miami und Monaco belegte der 50-jährige jeweils Platz zwei, in Mexiko City platzierte er sich im Global Champions Tour Grand Prix auf Rang sechs.

Im November: Global Champions Tour Super Grand Prix in Riad

Neben den Top 10 haben sich weitere große Namen für das Turnier in Marokko angekündigt. Der Weltranglistenerste Henrik von Eckermann (SWE) steht ebenso auf den Starterlisten wie Daniel Deußer, die Briten Ben Maher, Scott Brash, Marcus Ehning oder Philipp Weishaupt.

Wenn die GCT-Meisterschaft in Rabat entschieden ist, kommt die aktuelle Saison der Turnierserie allerdings noch nicht zu ihrem Ende. Im November reisen einige der weltbesten Reiter nach Riad in Saudi-Arabien. Das letzte Ticket dorthin erhält der Gewinner des LGCT Grand Prix von Rabat.

Nina Gross