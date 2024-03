Doha: Abdel Said gewinnt Global Tour Grand Prix, Newcomer Zweiter, deutscher Hoffnungsträger Dritter

Unter die Top drei in einem CSI5* Grand Prix zu kommen, ist immer erfreulich. Aber die drei, die heute bei der ersten Global Champions Tour Etappe in Doha auf dem Treppchen standen, hatten jeder für sich noch weitere Gründe neben dem Offensichtlichen.

Zehn der 38 Paare im Global Champions Tour Grand Prix von Doha hatten das Stechen erreicht, die Entscheidung fiel unter den letzten vier. Der in Ägypten geborene, aber für Belgien startende Abdel Said eröffnete mit Bonne Amie die Schlussphase des Stechens mit null Fehlern in 37,33 Sekunden. Als nächstes kamen Marcus Ehning und Coolio, die schon gestern zweimal fehlerfrei unterwegs gewesen waren. Das gelang auch heute. Aber mit 38,08 Sekunden waren sie etwas langsamer als Said und Bonne Amie, vorläufig Rang zwei. Vorletztes Paar waren der Ire Harry Allen, 22, und der zehnjährige Westfalen-Wallach Calculatus. Für den jüngeren Bruder von Bertram Allen war es der erste Global Champions Tour-Grand Prix überhaupt. Das hinderte ihn allerdings nicht daran, alles auf eine Karte zu setzen. Mit fehlerfreien 37,54 Sekunden kamen die beiden dem belgischen Duo an der Spitze gefährlich nahe, aber es hatte nicht sollen sein.

Nun gab es nur noch ein Paar, das an der Reihenfolge Said, Allen, Ehning etwas hätte ändern können: Christian Kukuk und Checker. Doch es sollte nicht sein. Den Riesenbeckern unterlief ein Springfehler und die Zeit von 39,11 Sekunden hätte auch nicht gereicht. Sie belegten Rang sechs.

Insgesamt vier der zehn Paare im Stechen kamen aus Deutschland. Neben Ehning und Kukuk waren das auch Philipp Schulze Topphoff auf Carla und Christian Ahlmann mit Mandato van de Neerheide. Schulze Topphoff und Carla kassierten zwei Abwürfe und belegten Rang neun. Zwölf Fehler wurden es bei Ahlmann und seinem Fuchs, Platz zehn.

„Sensible große Dame“

Schon 2023 konnten sich Abdel Said und die elfjährige Bonne Amie (v. A Big Boy) in Global Champions Tour Prüfungen gut in Szene setzen. Aber zu einem Sieg hatte es nie gereicht. Abdel Said: „Sie ist ein unglaubliches Pferd. Aber sie ist eine sensible große Dame. Ich hatte ein bisschen Probleme in den Stechen letztes Jahr. Vielleicht habe ich sie ein bisschen zu doll gefordert oder nicht mit ausreichend Gefühl geritten. Aber heute hatte ich das Gefühl, dass sie gereift und mit ein paar kleinen Änderungen gewachsen ist. Ich bin wirklich überglücklich, dass heute alles gepasst hat. Sie verdient diesen Sieg.“

Harry Allen bedankte sich vor allem bei seinem Bruder: „Ich hatte großes Glück. Bertram ist gestern gekommen, um mir zu helfen. Wir haben einen sehr guten Plan gemacht und alles ist aufgegangen. Ich bin überglücklich, mein Pferd hätte nicht besser springen können.“

Und Marcus Ehning hat nun endgültig den Beweis, dass er mit Coolio neben Stargold einen weiteren Kracher im Stall hat: „Ich habe Coolio noch nicht lange, vielleicht ein halbes Jahr. Gestern war er schon doppelnull in der Global Champions Tour und heute wieder. Ich bin mehr als glücklich und gespannt, was die Zukunft bringt.“

Alle Ergebnisse vom Global Champions Tour-Turnier in Doha finden Sie hier.