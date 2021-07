Doppelter Erfolg für Sophie Hinners und Jana Wargers in Budapest und mehr

Sophie Hinners hat dieses Wochenende beim Nationenpreisturnier in Budapest einen wahren Lauf – und teilt ihren Erfolg schwesterlich mit ihrer Teamkollegin. Beim CSI4* in St. Tropez holte Kathi Offel eine wertvolle Schleife. In Valkenswaard gaben ebenfalls die Reiterinnen den Ton an – der Samstag im Parcours in der Übersicht.

Das Nationenpreisturnier in Budapest wird die Deutsche Meisterin der Springreiterinnen, Sophie Hinners, wohl so schnell nicht vergessen. Gestern hatte sie mit ihren beiden fehlerfreien Runden einen wesentlichen Anteil am Sieg des deutschen Teams. Heute sicherte sie sich gleich zwei der drei Springen, die auf dem Programm standen. Allerdings war sie da nicht alleine. Doch der Reihe nach.

Das erste Springen, das Hinners heute gewann, war ein Zwei Phasen-Springen über 1,40 Meter, in dem sie die neunjährige Hannoveraner Grey Top-Tochter Grace WB in 31,14 Sekunden zum Sieg ritt.

Später folgte dann die Qualifikation für den Großen Preis, ein 1,45 Meter-Springen mit Stechen, in dem Hinners die zehnjährige KWPN-Stute Galanda Mara v. Lexicon vorstellte. Sie gehört übrigens ihrem ehemaligen Arbeitgeber, dem Stall Hendrix in den Niederlanden, dem Hinners den Rücken gekehrt hat, um sich hier in Deutschland ihrem Partner Richard Vogel anzuschließen. Einige Pferde reitet Hinners aber noch für Hendrix. Warum, konnte man heute in Budapest sehen: fehlerfrei in 40,27 Sekunden im Stechen, das beste Ergebnis. Aber nicht das einzige.

Denn Jana Wargers, die gestern zusammen mit Hinners im siegreichen deutschen Team ritt, war auf der neunjährigen Chacco-Blue-Tochter Chacco’s Lady exakt ebenso schnell. Damit teilten sie sich den Sieg und hatten somit doppelten Grund zur Freude.

CSI4* Grimaud

Beim CSI4* in Grimaud im Golf von St. Tropez war es die Drittplatzierte der Deutschen Meisterschaft, Katharina Offel, die für einen deutschen Erfolg sorgte. In dem 1,50 Meter-Zeitspringen wurde sie auf der KWPN-Stute Elien nach fehlerfreier Runde Vierte. Sieger war hier der Italiener Emanuele Gaudiano im Sattel des Epleaser-Sohnes Kingston van het Eikenhof.

Das Weltranglisten-Springen des Tages ging über 1,45 Meter mit Stechen. Hier setzte sich mit der Französin Marie Pellegrin auf dem Flipper d’Elle-Sohn Valentino des Bleus eine weitere Amazone durch. Katharina Offel und der zehnjährige Canturano-Sohn Chaning Tatum hatten einen Abwurf.

CSI5* Valkenswaard

Zwei Springen standen heute in der Fünf-Sterne-Tour von Valkenswaard auf dem Programm. Das höchstdotierte über 1,55 Meter gegen die Uhr holte Henrik von Eckermanns Schülerin Evelina Tovek im Sattel des Winningmood-Sohnes Winnetou de la Hamente Z nach Schweden. Jordy van Massenhove aus Belgien war mit der Bustique-Tochter Gaga E d’Augustijn mit der zweitschnellsten Zeit unterwegs. Dritter wurde Ludger Beerbaum im Sattel des Rheinländer Wallachs Cool Feeling.

Das andere Fünf-Sterne-Springen über 1,45 Meter mit sofortigem Stechen wurde zur Beute der Niederländerin Kim Emmen auf Warriors Glory. Nayel Nassar und sein designierter Olympiapartner Igor van de Wittemoere belegten Rang zwei vor Darragh Kenny (IRL) und dem erst achtjährigen Holsteiner Casall-Sohn Crispo.

Das beste deutsche Ergebnis lieferten Laura Klaphake und der zehnjährige Holsteiner Diamant de Semilly-Sohn Davenport mit Rang sechs.

CSI5* Chantilly

Einen super Tag hatte Familie Guerdat heute beim CSI5* in Chantilly. Fanny Skalli, die ja gerade erst Mutter geworden ist, hat ihre Stute Jonka-A nun wieder selbst übernommen. Als sie schwangerschaftsbedingt pausieren musste, hatte ihr Mann Steve Guerdat sie fit gehalten. Wie fit, zeigte sich heute in dem 1,45 Meter-Springen, in dem die beiden Zweite hinter dem französischen Tokio-Reiter Nicolas Delmotte auf Citadin du Chatellier wurden. „Diese Schleife werde ich mir einrahmen“, freute sich Skalli. Es ist ihre erste auf Fünf-Sterne-Niveau.

Von denen hat ihr Mann ja bereits eine ganze Menge im Stall. Heute kam noch eine weitere hinzu, als er mit dem neunjährigen BWP-Wallach Pb Maserati tatsächlich ziemlich Maserati-esque das wichtigste Springen des Tages über 1,50 Meter gewann und dafür ein Motorrad als Preis entgegennehmen durfte.

Hier gab es auch einen Erfog für Deutschland zu vermelden: Hans-Dieter Dreher und Vestmalle des Cotis wurden Neunte trotz eines Abwurfes. Insgesamt waren nur vier Paare fehlerfrei durch dieses Zeitspringen gekommen.

