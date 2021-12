#Double D-Day in Riad für Daniel Deußer, Christian Kukuks Constantin unter Athina Onassis

Das war heute der Tag des Daniel Deußer beim CSI5* in Riad mit einem Sieg und einem zweiten Platz.

Aus dem Schnee von Genf sind einige Spitzenreiter direkt weiter gereist gen Wüste, um dort ihre anderen Pferde vorzustellen. Zum Beispiel Peder Fredricson und Daniel Deußer. Letzterer hatte einen besonders guten Tag in Riad.

Den Sieg verdankte Deußer seiner zwölfjährigen BWP-Stute Jasmien vd Bisschop. Die Larino-Tochter war die Schnellste im lukrativsten Springen des Tages über 1,50 Meter gegen die Uhr. In 68,11 Sekunden verdiente sie 13.000 Euro.

Rang zwei blieb in Saudi-Arabien. Abdullah Al Sharbatly und der elfjährige Quintender-Sohn Quincy drehten in 68,49 Sekunden die zweitschnellste Runde.

Dritter wurde der Jordanier Ibrahim Hani Bisharat auf Astuve du Cellier, einer elfjährigen französischen Ogano Sitte-Tochter (72,17).

Die silberne Schleife für Rang zwei holte Deußer in der mittleren Tour mit dem Selle Francais-Hengst Bingo Ste Hermelle. Bei 36,91 Sekunden stoppte die Uhr.

Deutlich schneller über den 1,45 Meter-Parcours in zwei Phasen waren Japans Mike Kawai und sein ebenfalls französisch gezogener Tlaloc M-Sohn Saxo de la Cour: 33,94 Sekunden. An dritter stelle ließen Philipp Weishaupt und Coby in 39,14 Sekunden Schwedens Weltranglistenersten Peder Fredricson und Hansson WL hinter sich (47,32).

Constantin

Riad war auch die Bühne für ein neues Paar. Im Juni hatte Athina Onassis den achtjährigen Colestus-Sohn Constantin übernommen, der von Christian Kukuk für den Stall Beerbaum ausgebildet worden und sehr erfolgreich war.

Mit seiner neuen Reiterin ist der bunte Fuchs nun schon mehrfach im Einsatz gewesen, meistens ohne Spring-, lediglich mit Zeitfehlern. So auch heute. Sie verpassten den Einzug in die zweite Phase nur, weil sie in der ersten etwas zu langsam gewesen waren. Letztes Wochenende hatten die beiden in Riad ihre ersten gemeinsamen Schleifen gewonnen.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.