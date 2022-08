Dublin: Irland gewinnt Nationenpreis im Stechen gegen Frankreich

Triumph für die Iren bei der letzten Nationenpreis-Etappe der Saison in ihrer Heimat, in Dublin. Es war allerdings kein Spaziergang!

Nach den zwei Normalparcours standen sowohl für Irland als auch für Frankreich vier Fehler auf dem Konto. Ergo musste ein Stechen über Sieg oder Niederlage entscheiden. Irland schickte eines der beständigsten Paare der letzten Monate ins Rennen, Conor Swail mit Count Me In. Für Frankreich ging Arioto du Gevres unter Marc Dilasser an den Start, die ja auch schon in Hickstead den Sieg für ihre Heimat im Stechen gesichert hatten.

Marc Dilasser und der Diamant de Semilly-Sohn machten den Anfang. Im Stechen blieben wie in den Vorrunden auch alle Stangen in den Auflagen. Die Zeit: 31,81 Sekunden.

Dann wurde es spannend. Auftritt Swail und Cout Me In. Der 15-jährige Hannoveraner Wallach v. Count Grannus erwies seinem Namen einmal mehr alle Ehre. Dritte Nullrunde, 30,31 Sekunden. Dublin stand Kopf. Damit stand fest: Der Sieg zuhause geht nach Irland, Frankreich belegt Rang zwei und an dritter Stelle reihten sich die Schweizer mit acht Fehlern ein, wobei die beiden Konstanten des Teams, Steve Guerdat, heute auf Dynamix de Belheme, und Martin Fuchs im Sattel von Conner Jei, jeweils doppelnull waren.

Für die siegreichen Iren ritten neben Swail und Count Me In Max Wachman auf Berlux Z (4/4), Shane Sweetnam mit James Kann Cruz (0/4) und Cian O’Connor im Sattel von Kilkenny (0/0).

Frankreich wurde vertreten durch Dilasser sowie Edward Levy mit Uno de Cerisy (0/0), Megane Moissonier auf Cordial (8/0) und Kevin Staut mit Visconti Du Telman (4/0).

Eine deutsche Mannschaft ist in Irland nicht am Start. Vor dem Nationenpreis-Finale in Barcelona liegt nun Frankreich an der Spitze der Europa Division I, gefolgt von den Niederlanden und Deutschland. Beim Finale in Barcelona vom 29. September bis 2. Oktober zählen die Vorergebnisse nicht. Es geht bei Null los.

Es qualifizieren sich aber nur die besten sieben Teams, was bedeutet, dass Schweden und Norwegen raus sind. Neben den drei bestplatzierten Nationen haben auch Irland, die Schweiz, Belgien und Großbritannien den Cut geschafft.

Alle Ergebnisse aus Dublin finden Sie hier.