Gahlen: Angelique Rüsen lässt die Brüder Haßmann alt aussehen im Großen Preis

Zum ersten Mal konnte die 28-jährige Angelique Rüsen den Großen Preis des traditionellen Neujahrsturniers in Gahlen für sich entscheiden.

Für Angelique Rüsen, Bereiterin bei Christian Ahlmann in Marl und Deutsche Amazonen-Meisterin 2018, beginnt das neue Jahr, so wie das alte endete: erfolgreich. Kurz vor Weihnachten hatte die gebürtige Hessin nämlich bereits Platz zwei im Großen Preis von Frankfurt belegt. Und nun der Sieg in Gahlen.

Für den Großen Preis hatte Rüsen den Holsteiner Calvino v. Castelan II-Literat gesattelt. Die beiden sind schon lange ein Team. Vor drei Jahren gewannen sie noch die Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften der jungen Springpferde in Lanaken. Mit seinen nun gerade acht Jahren hat Calvino in Gahlen seine Qualität nachdrücklich unterstrichen. „Ich bin so stolz auf das Pferd“, freute sich Angelique Rüsen über ihn und verriet: „Wir haben erst einen Tag vorher entschieden, dass Calvino im Großen Preis gehen soll.“

Eine gute Entscheidung. Mit fehlerfreien 37,68 Sekunden in dem S***-Springen lieferten die beiden ein Ergebnis, an dem sich die nachfolgenden Paare die Zähne ausbissen. Obwohl Toni Haßmann und sein Toppferd Contendrix bis auf zwei Zehntel Sekunden an Rüsens Zeit herankamen. Seine 37,88 Sekunden bedeuteten am Ende Platz zwei. Dahinter reihte sich sein Bruder Felix auf Carla ein, die die schnellste Vier-Fehler-Runde geliefert hatten: 39,85 Sekunden.

Haßmann hatte zuvor schon die zweite schwere Prüfung des Tages gewonnen, ein S*-Springen mit Zeitjoker. Im Sattel von Carreras ließ er die Schweizerin Clarissa Crotta auf Vincent hinter sich, die Lebensgefährtin seines Bruders Toni.