Global Champions Tour Hamburg: Sieg für Harrie Smolders

Der Niederländer Harrie Smolders hat mit Une de l’Othain die Global Champions Tour Etappe in Hamburg 2021 gewonnen. Ihm gelang der einzige Nullfehlerritt.

Die Etappe der Global Champions Tour in Hamburg wurde ohne Stechen entschieden. Dafür hatte der reguläre Kurs gesorgt: Eine kapitale Dreifache Kombination (Triplebarre, Steilsprung, Oxer) über die Stadiondiagonale nach der Hälfte der Strecke, zum Abschluss eine Zweifache Kombination, zwei Steilsprünge sechs Galoppsprünge nach einem Oxer mit Wassergraben – der 480 Meter lange Parcours von Frank Rothenberger hatte es in sich. Der Einsprung der Zweifachen Kombination, auch noch recht luftig gebaut, war eine der Klippen, die manch einen Traum kurz vor der Ziellinie noch platzen ließ. Hier ereilte das Schicksal unter anderem Philipp Weishaupt und Coby, Hans Dieter Dreher, den Sieger von gestern und den für Österreich startenden Max Kühner.

So großzügig der Derbyplatz in Hamburg ist, so weite Linien man reiten kann – die Zeit war alles andere als großzügig bemessen. Sie war ein weiterer limitierender Faktor, sodass es am Ende nur sieben waren, die im Springen um die 99.000 Euro Siegerprämie ohne Zeitfehler blieben. 77 Sekunden war die erlaubte Zeit. Vier von 13 Reiter/Pferd-Kombinationen mit einem Abwurf blieben unter 78 Sekunden. „So wenig Ritte in der Zeit, das wird auch in die Geschichtsbücher eingehen“, so Ludger Beerbaum. Der 58-Jährige war mit nur einem Pferd, der neunjährigen Mila, nach Hamburg gereist. Den schweren Parcours des Großen Preises wollte er der unerfahrenen Holsteiner Stute aber noch nicht zumuten.

Global Champions Tour Hamburg: drei ohne Abwurf

Dem Niederländer Harrie Smolders gelang der erste und letztendlich auch einzige Nullfehlerritt mit der Schimmelstute Une de l‘Othain v. Conterno Grande. „Mein Pferd hat richtig gekämpft, ich wusste dass die Zeit richtig knapp wird“. Une de l’Othain war in diesem Jahr schon siegreich in Wellington. „Ein sehr erfahrenes Pferd“, zollt Smolders der Stute Respekt.

Die US-Reiterin Eve Jobs lieferte als zehnte Starterin mit der herrlichen schwedischen Stute Venue d’Fees des Hazalles einen Ritt ohne Abwurf, aber mit einem Zeitfehler. „Ich habe mein Bestes getan“, so das Fazit der Tochter des Apple-Gründers Steve Jobs. Da schon dem ersten Starter, dem Iren Michael Duffy mit Lapuccino dasselbe gelungen war, hatte lange ein 1-Fehler-Stechen in der Luft gelegen. So wurde Eve Jobs Zweiter, der Ire Dritte.

Vier Vier-Fehler Ritte in der Zeit

Schnellster der insgesamt vier Reiter, die es ohne Zeitfehler aber mit einem Abwurf ins Ziel schafften, war Denis Lynch. Der braune Numero Uno-Sohn des Iren, Cristello, machte Riesensätze, landete aber auf der hinteren Stange eines Oxers kurz vor Schluss.

Fünfter wurde Olympiasieger Ben Maher mit der noch relativ unerfahrenen Ginger Blue v. Plot Blue. Der Brite war mehr als zufrieden und prophezeit der Stute eine große Zukunft. „Anfangs hat sie im Stall immer sehr geguckt, wenn Explosion nach einem großen Erfolg nach Hause kam und alles dekoriert war, die Ballons und so, das war nichts für sie. Aber jetzt hat sie sich daran gewöhnt.“ Sicherlich ein gutes Omen.

Auch interessant

Philipp Weishaupt wurde mit Coby Sechster vor Marcus Ehning. Der ließ seinen Funky Fred frisch über den Rasen in Klein Flottbek galoppieren, gerade in der ersten Hälfte des Parcours. Aber beide Deutschen erwischte es jeweils am vorletzten Sprung.

Der Boden im Stadion hatte dem nächtlichen Regen in Hamburg weitestgehend trotzen können. Lediglich in einer Kurve rechts des Einritts war die Grasnarbe nicht optimal, hier gab es ein paar Pferde, die leicht wegrutschten.

Die Ergebnisse finden Sie hier.