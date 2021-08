Janne Friederike Meyer-Zimmermann beste Deutsche in Mercedes-Benz Preis in Hamburg

Janne Friederike Meyer-Zimmermann und Messi van’t Ruythershof sind bei ihrem Debüt auf 5*-Niveau in Hamburg Siebte geworden. Der Sieg ging nach Großbritannien.

Janne Friederike Meyer-Zimmermann mischt mit Messi mächtig mit – Platz sieben auf dem Rasen im Derbystadion in Hamburg. Mit der mit Abstand schnellsten Runde hat die Britin Holly Smith mit Denver den Mercedes-Benz Preis gewonnen. Das Springen ist dem Großen Preis von Hamburg, sprich dem entscheidenden Springen der Hamburg-Etappe der Global Champions Tour vorgeschaltet.

Acht Reiter/Pferd-Kombinationen waren ohne Fehler über den 1,55 Meter-Kurs auf dem Derbyplatz in Hamburg geritten. Darunter zumindest eine Deutsche, Janne Friederike Meyer-Zimmermann. Die Reiterin, die 20 Autominuten vom Derbyplatz entfernt lebt, hatte den neunjährigen Messi van’t Ruythershof gesattelt. Der Braune mit dem prominenten Stammbaum, Vater Plot Blue und Großvater For Pleasure sind schon beide unter Marcus Ehning auf Olympischen Spielen für Deutschland am Start gewesen, ist das erste Mal „richtig schwer“ gegangen. Mit Erfolg – Messi und Janne wurden Siebte beim CSI5*-Debüt.

Der Sieg ging an die Britin Holly Smith, die ihren Denver erstmals nach den Olympischen Spielen von Tokio wieder an den Start brachte. Ryhthmisches Galoppieren zahlte sich aus – dafür dass sie 2,4 Sekunden schneller als der Zweitplatzierte ins Ziel kam, konnte die Britin 23.750 Euro für ihren Sieg mit nach Hause nehmen.

Marlon Modolo Zanotelli wurde Zweiter im Sattel von Obora’s Chloe v. Chacco Blue (0/75,9). Damit setzte sich der Brasilianer deutlich vor den nächsten Briten, der den Weg von der Insel gen Hamburg Klein Flottbek eingeschlagen hatte: Olympiasieger Ben Maher mit Ginger Blue, übrigens auch eine Plot Blue-Tochter (0/76,34).

Die folgenden Plätze gingen an den Franzosen Olivier Robert mit Vangog du Mas Garnier (0/77,78), den Iren Shane Breen mit Z7 Ipswich (0/77,89) und Alberto Zorzi und Clarina v. Cellestial aus Italien (78,43).

Das Springen entschied auch über die Mannschaftswertung der Global Champions League Etappe Hamburg. Hier siegte das Team Paris Panthers mit Eve Jobs (24.) und Nayel Nassar (8.). Für die Teamwertung werden zwei Springen addiert. Die Resultate von gestern und heute.

Die Ergebnisse finden Sie hier.