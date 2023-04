Global Champions Tour in Miami wegen Unwetter verschoben

Keine Sonne im Sunshine State: Starke Regenfälle haben den ursprünglich für heute geplanten Start der Global Champions Tour und League in Miami Beach (USA) vereitelt. Der Mannschaftswettbewerb wird nun innerhalb einer einzigen Runde am Freitag ausgetragen. Aus Deutschland sind acht Reiter und ihre Pferde am Start.

Der Springplatz am Strand ist noch nicht bereitbar. Es ist die Rede von Ställen, die unter Wasser stehen. Die Global Champions Tour-Etappe in Miami steht auf der Kippe, mit dem Verschieben um wenige Tage sind die Veranstalter nun aber optimistisch, dass das Turnier noch stattfinden kann. „Der Bodenexperte hat bestätigt und ist zuversichtlich, dass bis zum Wochenende der Boden wieder gut sein wird.“ Das Turnier wurde deshalb um zwei Tage nach hinten verschoben und einige Prüfungen geändert.

Statt der üblichen zwei Runden wird die Global Champions League, der Mannschaftswettbewerb der Turnierserie, dieses Mal nur in einer Runde am Freitagnachmittag (Ortszeit) ausgetragen. Der Große Preis findet am Samstagnachmittag Ortszeit statt. Für Deutschland sind in der Starterliste Christian Ahlmann, Jens Baackmann, Daniel Deußer, Hans-Dieter Dreher, Vorjahressiegerin Katrin Eckermann, Christian Kukuk, Philipp Schulze Topphoff und David Will verzeichnet.

Die Veranstalter schreiben: „Wir verstehen die Vorfreude und die Aufregung, die mit diesem Ereignis einhergehen, und möchten Ihnen versichern, dass unser Team rund um die Uhr unermüdlich mit lokalen Experten zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass alles reibungslos abläuft und für alle Beteiligten ein unvergessliches Erlebnis bleibt.“

Den vollständigen Zeitplan der Global Champions Tour-Etappe in Miami finden Sie hier.

