Gorla Minore: Erster Sieg für Alamo unter Sergio Alvarez Moya

In dem spanischen Springreiter Sergio Alvarez Moya hat Alamo offenbar einen Reiter gefunden, mit dem er an alte Erfolge anknüpfen kann, wie sich gestern in Gorla Minore gezeigt hat.

Der nun 13-jährige KWPN-Wallach Alamo v. Ukato gehörte unter dem Schweizer Weltranglisten-Ersten Steve Guerdat zu den besten Springpferden der Welt. Unter anderem verdankt Guerdat ihm seinen dritten Weltcup-Titel. Doch dann beschloss Alamos damaliger Besitzer, der Mexikaner Gerardo Pasquel Mendez, den Rappen selbst reiten zu wollen. Das klappte mehr schlecht als recht. Als nächstes stieg Daniel Bluman in den Sattel. Mit ihm war Alamo im Winter in Wellington zweimal gut platziert. Doch Anfang des Jahres konnte Sergio Alvarez Moya sich den Wallach mit Hilfe des spanischen Fußballstars Sergio Ramos sichern.

Zwischen Alvarez Moya und Alamo hat es offenbar von Anfang an gefunkt. Gleich in der Vorwoche der Turnierserie in Gorla Minore platzierten sie sich im Großen Preis an fünfter Stelle. Und dieses Wochenende setzten sie noch einen drauf.

13 Paare hatten es ins Stechen um den Großen Preis beim Nationenpreis-Wochenende in Gorla Minore geschafft, sechs blieben ein zweites Mal fehlerfrei. Doch an Alamos 37,18 Sekunden kam kein einziges der zwölf weiteren Paare heran, egal ob mit oder ohne Abwurf.

Rang zwei sicherte sich die große niederländische Zukunftshoffnung Sanne Thijssen. Die 23-Jährige ritt ihren 15-jährigen Holsteiner Quinar-Sohn Con Quidam in 37,45 Sekunden durchs Stechen. Dritter wurde Billy Twomey (IRL) auf dem Zangersheider Casall-Sohn Chat Botte in 38,01 Sekunden.

Die Ergebnisse der Deutschen

Von den deutschen Reitern konnte sich nur einer unter die Platzierten mischen: Guido Klatte und Qinghai wurden Zehnte.

David Will und C Vier waren mit einem Abwurf „einen raus“ aus den Schleifenrängen. Bei Hans-Dieter Dreher auf Prinz und Richard Vogel mit Floyo sammelten sich acht Strafpunkte an. Philipp Schulze Topphoff und Concordess gaben auf.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.