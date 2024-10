Iron Dames gewinnen Global Champions League 2024 vor Riesenbeck International

Das Finale in der Global Champions League, dem Teamwettbewerb im Rahmen der Global Champions Tour wurde erstmals von einem reinen Damenteam gewonnen. Die Cannes Stars powered by Iron Dames verwiesen das Team Riesenbeck auf Platz zwei in der Endabrechnung.

Hinter dem komplizierten Namen Cannes Stars powered by Iron Dames standen in Rabatt beim Finale der Global Champions League 2024 Janne Friederike Meyer-Zimmerman, Natalie Dean und Sophie Hinners. Außerdem zählen zu den eisernen Damen noch Katrin Eckermann sowie die Niederländerinnen Kim Emmen und Sanne Thijsen. Die US-Amerikanerin Natalie Dean ist die U25-Reiterin in dem Team. Das Reglement sieht vor, dass pro Mannschaft ein Mitglied jünger als 25 Jahre sein muss. Natalie stammt aus Palo Alto im Silicon Valley in Kalifornien. Ihr Vater Jeff ist einer der führenden Ingenieure im Google-Konzern.

Iron Dames gewinnen Global Champions League 2024

In Rabatt holte das Team der Iron Dames in der Besetzung Janne Friederike Meyer Zimmermann/Messi Van’t Ruytershof, Natalie Dean/Acota M und Sophie Hinners/Iron Dames Singclair die letzten Punkte in der Global Champions League. Damit war den Ladies der Gesamtsieg aber dennoch nicht zu nehmen. Sie lagen zum Saisonabschluss 20 Punkte vor dem Team Riesenbeck International. Die Abordnung aus dem westfälischen Hörstel hatte auf den dritten GCL-Gesamtsieg in Folge gehofft. So blieb den Beerbaum-Boys Platz zwei.

Hinter den Iron Dames, die in pink reiten, steckt die französisch-schweizerische Millionärin Deborah Mayer. Ursprünglich aus dem Motorsport kommend, hatte sie sich für Women Empowerment im PS-starken Sport stark gemacht. Nun hat sie den Reitsport für sich entdeckt. Unter anderem erwarb sie die Stute Dubai du Cedre, Olympiavierte unter Julien Epaillard, für Janne Friederike Meyer Zimmermann.

Natalie Dean dankte der Sponsorin: „Wir alle müssen Deborah für alles danken. Ihre Unterstützung bedeutet uns so viel, und wir könnten es ohne sie nicht schaffen. Und das erste reine Frauenteam zu sein, das die GCL gewinnt, ist einfach ein wahr gewordener Traum. Das war wirklich ein großer Traum und ein großes Ziel für unser Team, zu zeigen, dass ein reines Frauenteam gewinnen kann. Und dass wir das gleich in der ersten Saison geschafft haben, ist einfach unglaublich.“

Janne Friederike Meyer-Zimmermann sagte in der voll besetzten Pressekonferenz: „Für mich als Mutter habe ich so jemanden wie Deborah noch nie erlebt. Für sie war es das Normalste der Welt, dass ich meinen Sohn mitbringe und dass er auch Teil dieser großen Iron Dames-Familie ist, und das ist etwas völlig Neues in diesem Sport, und ich denke, das ist auch etwas, was den Unterschied ausmacht.“

