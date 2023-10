Riad: Riesenbeck International gewinnt Global Champions League Etappe und Gesamtwertung

Ungefähr auf der Hälfte der Global Champions League-Saison sah es noch so aus, als sei das Team Riesenbeck International auch dieses Jahr nicht zu schlagen. Doch dann verließ die Reiter von den Beerbaum Stables das Glück. Zum Schluss wurde es noch einmal richtig eng. Kein Problem, wenn man einen Plan hat.

Und den hatte Teamchef Ludger Beerbaum. Als die Paris Panthers beim Heimturnier in Riesenbeck aufs oberste Treppchen sprangen und Riesenbeck International auf Rang zwei, machte er eine Kampfansage: „Dass wir ,noch in Führung sind‘ hört sich für mich ein bisschen so an, als sei es nur eine Frage der Zeit, bis sich das ändert. Aber ich kann garantieren, selbst für diese Jungs wird es ziemlich schwer, an uns vorbeizukommen!“ Er sollte Recht behalten. Zumal die Paris Panthers durch den Verkauf von Jur Vrielings Spitzenpferd Long John Silver auf ein bewährtes Paar verzichten mussten. Der geht übrigens zukünftig unter der Schweizer Jungen Reiterin Géraldine Straumann. Das wurde heute bekannt. Aber zurück nach Riad.

Schon in der ersten Runde lief es nach Plan für die Riesenbecker, heute in der Besetzung der beiden EM-Paare Eoin McMahon (IRL) auf Mila und Silbermedaillengewinner Philipp Weishaupt mit seinem vierbeinigen Wunderkind Zineday: doppelnull, nicht die schnellsten, aber schneller als Harrie Smolders auf Riesenbeck GCT Sieger Uricas v/d Kattevennen und Ben Maher mit Faltic für die schärfsten Konkurrenten, die Paris Panthers. Die waren allerdings auch fehlerfrei. Es war also noch alles offen in Runde zwei.

Hier fiel dann eine Stange Eion McMahon und Mila. Bei Smolders und Uricas aber auch, Gleichstand. Dann die zweiten Paare. Philipp Weishaupt stellte einmal mehr seine Coolness unter Beweis, als er seinen erst neunjährigen Westfalen v. Zinedine fehlerfrei ins Ziel ritt. Und Maher und Faltic? Hatten einen Abwurf.

Am Ende waren die Riesenbecker mit nur vier Fehlern Sieger des Tages und damit auch in der Gesamtwertung. Mit 332 Punkten setzten sie sich gegen die Paris Panthers durch (318), die heute auf Rang vier endeten. Madrid in Motion hatte heute nichts zu lachen (Rang zwölf von 15 Teams mit 20 Fehlern), aber die vorher gesammelten Punkte reichten für Rang drei in der Gesamtwertung (274) vor den Stockholm Hearts (250,5), die heute Zweite geworden waren.

Diese vier sind auch die Teams, die es in die „Play-Offs“ in Prag geschafft haben, wo dann noch einmal ein Geldsegen auf sie wartet, wenn es gut läuft. Bereits mit ihrem heutigen Sieg – insgesamt waren es übrigens sechs Siege in der Saison, das war noch nie da – haben die Riesenbecker 2 Millionen Euro eingesprungen.

Einzelwertungen

Beide Wertungsprüfungen werden jeweils auch einzeln platziert. Auch hier dominierte Riesenbeck. Das 1,60 Meter-Zeitspringen, die zweite Wertungsprüfung, wurde zur Beute von Christian Kukuk und Checker, die ohne den Druck, null bleiben zu müssen, in 67,81 Sekunden ins Ziel segelten. Und trotzdem strafpunktfrei blieben, versteht sich.

Zweiter wurde Max Kühner im Sattel von Up Too Jacco Blue mit 68,37 Sekunden vor einem Ex-Riesenbecker, der Nummer eins der Weltrangliste, den Doppelweltmeistern Henrik von Eckermann und King Edward (68,98).

Ebenfalls platziert: Christian Ahlmann auf Mandato van de Neerheide auf Rang fünf (73,34) und Philipp Weishaupt mit Zineday als Sechster. Nur zehn der 47 Paare hatten diesen Parcours ohne Strafpunkte überwunden.

Als es zuvor über einen 1,55 Meter-Parcours gegen die Uhr gegangen war, hatte Henrik von Eckermann auf sein schnelles Glamour Girl gesetzt, und die Zirocco Blue-Tochter enttäuschte ihn nicht. Fehlerfrei waren viele, aber kein Pferd, ob mit oder ohne Abwurf, bewältigte den Kurs in unter 60 Sekunden.

Am dichtesten dran waren Italiens Emanuele Gaudiano und Crack Balou mit 61,14 Sekunden ohne Abwurf. Rang drei ging an Gerrit Nieberg und Ben mit 61,87 Sekunden.

Christian Ahlmann und Otterongo Alpha Z, die gestern bereits das Eröffnungsspringen gewonnen hatten, sprangen heute auf den fünften Platz.

Alle Ergebnisse aus Riad finden Sie hier.