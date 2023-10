Holsteiner Sattelkörung und Kurz-VA: Drei Hengste gekört, Braeden bester Testkandidat

In Elmshorn drehte sich in den letzten Tagen alles um die Junghengste. Sieben bewarben sich unter dem Sattel für die Zuchtzulassung, 36 traten zum Kurz-Veranlagungstest an. Hier sind die, die überzeugen konnten.

Die Hengste kamen nicht nur aus dem Norden, sondern aus dem ganzen Bundesgebiet und auch den Nachbarländern, um sich in Elmshorn der Körkommission vorzustellen. Die bestand aus Stephan Haarhoff, Christian Thoroe und Matthias Wittke. Geprüft wurde auf dem Pflaster, beim Freispringen und unter dem Sattel. Am Ende waren Haarhoff & Co. von dreien der sieben Hengste so überzeugt, dass sie ihnen die Zuchtzulassung erteilten.

Bester unter den Neuen war der dreijährige I’m Extra EB v. I’m Special de Muze-Colman. EB steht für Evi Bengtsson (Itzehoe), die hier Züchterin und Besitzerin ist. Und wenn man Evi Bengtsson in Zusammenhang mit Colman hört, ahnt man schon aus welcher Familie dieser Youngster kommt. Seine Mutter ist eine Vollschwester zu Bengtssons Erfolgsstute Ulika.

Seiner Verwandtschaft wurde der Schwarzbraune gleich doppelt gerecht, er wurde nämlich nicht nur gekört, sondern legte auch gleich seine Kurz-VA ab, in der eine gewichtete Spring-Endnote von 8,5 erhielt. Die Beschreibung der Körkommission: „Wir haben hier einen Hengst mit viel Abdruck, maskuliner Typausprägung und in herrlicher dunkler Jacke gesehen“, so Haarhoff über den Hoffnungsträger aus dem Holsteiner Stutenstamm 6786.

Ebenfalls gekört wurde der vierjährige Crackeur v. Crack-Cassini II (Z.: Hanno Lorenzen, Rantrum). Dem Schimmel aus dem Stamm 2978 bescheinigte Haarhoff eine „sehr gute Oberlinie“ und eine „herausragende Hinterhandtechnik“ am Sprung.

Und schließlich erhielt mit Bombastic v. Baloubet du Rouet-Connor (Z.: Witt Pferdezucht GbR, Wellinghusen) noch ein weiterer vierjähriger Hengst die Zuchtzulassung. Die zweite Mutter, Othilda v. Contender, brachte zwei 1,60 Springpferde, darunter den gekörten Casino L v. Cassiano. Die dritte Mutter, Hera XIX v. Lord, ist unter anderem Mutter von Hansi Drehers Colore.

Kurz-VA

Auch in der Kurz-VA konnte ein Vertreter der Baloubet-Linie besonders überzeugen: Braeden v. Balou du Rouet-Quevee Prestige aus der Zucht von Gerhard Ohlsen. Mit einer gewichteten springbetonten Endnote von 8,66 setzte sich der im Februar 2023 in Neumünster gekörte und versteigerte Dreijährige an die Spitze. Angemeldet wurde Braeden von Torsten Petith (Bad Homburg), Sarah Pröpper stellte ihn vor. Für die Springanlage, seine Rittigkeit und die Leistungsbereitschaft erhielt der Hengst eine 9,0.

In der Altersklasse der Vierjährigen setzte sich ein noch namenloser Hannoveraner v. Viscerado-Stakkato aus dem Landgestüt Celle an die Spitze. Christopher Dittmann präsentierte ihn und konnte sich über eine gewichtete springbetonten Endnote von 8,69 freuen.

Und auch der beste Fünfjährige ist ein Staatsdiener, einer aus dem Landgestüt Warendorf: Charmeur Blanc v. Cornado I-Chin Champ. Der bildschöne westfälische Schimmel, der seinen Namen nicht umsonst trägt, erhielt unter dem Sattel von Philipp Winkelhaus eine springbetonte gewichtete Endnote von 8,62.