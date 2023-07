Jack Whitaker und Francisco Jose Mesquita Musa Sieger des Tages in Hickstead

Jack Whitaker siegt im höchsten Springen des Samstages. Das Zeitspringen über 1,45 Meter geht an Francisco Jose Mesquita Musa. Richard Vogel ist der einzige Deutsche auf der Ergebnisliste.

The Royal International Salver, ein Springen über 1,50 Meter. Ins Stechen schafften es von 41 Startern 14. Demnach zu urteilen war der Umlauf machbar. Im Stechen blieben dann immerhin neun Reiter fehlerfrei. Dennoch brauchte es einen aus der wohl bekanntesten Reiter-Familie der Welt: Für Jack Whitaker stoppte die Uhr bei 41,15 Sekunden. Im Sattel von Equine America Valmy de la Lande v. Mylord Carthago war er somit der Schnellste.

Auf Platz zwei folgte Will Edwards. Er sattelte SHW Candies B v. Chacco-Blue. Das Paar brauchte 41,75 Sekunden und platzierte sich damit vor dem dritten Briten im Bunde, Joseph Stockdale. Auch er blieb mit Ebanking v. Etoulon fehlerfrei, die Zeit: 42,68 Sekunden.

Zwei deutsche Starter standen auf der Liste. Das bessere Ergebnis erzielte Kendra Claricia Brinkop mit In Time: vier Fehler in 77,49 Sekunden im ersten Umlauf. Eine Platzierung rückte damit in weite Ferne. Marcus Ehning sattelte Flower Girl. Auch für sie fielen Stangen im ersten Umlauf (8/82,14).

Richard Vogel in Zeitspringen platziert

In einem Zeitspringen über 1,45 Meter siegte der Brasilianer Francisco Jose Mesquita Musa. Im Sattel von Catch me Marathon v. Contagio zeigte er mit null Fehlern in 64,35 Sekunden das beste Ergebnis.

Platz zwei ging an Nicole Lockhead Anderson mit Christian Street (0/64,43). Und erneut auf Rang drei platzierte sich Joseph Stockdale, in diesem Fall im Sattel von Equine Rescue Services Kandleford v. Kannan (0/64,83).

Bester deutscher Starter war Richard Vogel mit Evermeta. Bei ihnen fiel zwar eine Stange, die als Strafsekunden auf die Zeit gerechnet wurde. Die Grundzeit war jedoch so schnell, dass es trotzdem für Platz fünf reichte (66 Sekunden). Darüber hinaus gingen Kendra Claricia Brinkop mit Naf Naf DMC (0/70,52), Jörne Sprehe mit Hickstead White (0/71,68) und Marcus Ehning mit seinem Aachen-Sieger Stargold (0/79,47) an den Start, wurden jedoch nicht platziert.

Am Sonntag geht es für einige deutsche Reiter in Hickstead um den The Longines King George V Gold Cup. Alle Starter- und Ergebnislisten vom Turnier in Hickstead finden Sie hier.

