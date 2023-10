Jörne Sprehe und Hot Easy sichern sich den Großen Preis in San Giovanni

Im italienischen San Giovanni erklang heute zum Großen Preis die deutsche Nationalhymne. Grund dafür war der Auftritt von Jörne Sprehe und ihrem Top-Pferd Hot Easy.

Als fünftes Paar waren Jörne Sprehe und Hot Easy mit beim FEI-Nationenpreisfinale in Barcelona, wo sie ihr Team auf dem Weg zum Sieg nach besten Kräften unterstützten. Die KWPN-Stute v. Andiamo Z hatte sich dort im Großen Preis an achter Stelle platzieren können. Danach bekam sie einige Wochen Pause bis zu diesem Wochenende. Das dankte sie ihrer Reiterin Jörne Sprehe heute im Drei-Sterne-Großen Preis.

Zahlreich war dieser besetzt, einige Paare gaben auf, 46 Paare blieben in der Wertung. Den 1,50 Meter-Umlauf wussten davon nur acht Paare fehlerfrei zu meistern. Es war also anspruchsvoll! Die elfjährige KWPN-Stute Hot Easy spielte hingegen mit den Anforderungen und tat das dann auch im Stechen nochmal. Unter Jörne Sprehe galoppierte sie nach 39,52 Sekunden ins Ziel und ließ auf dem Weg dahin alle Stangen in den Auflagen liegen. Das war die einzige Zeit unter 40 Sekunden. Somit war den beiden der dritte internationale Sieg in einem Großen Preis in diesem Jahr sicher. Im Frühjahr hatte die Stute aus einer Tangelo vd Zuuthoeve-Mutter bereits die Großen Preise von Arezzo (ITA) und Linz-Ebelsberg (AUT) für sich entscheiden können.

Mit der neunjährigen Verdi-Tochter Jevenda wurde Leonie Büttel Zweite, worüber sich die Amazone wohl mindestens genau so viel gefreut haben dürfte wie Jörne Sprehe über ihren Sieg. Die 32-jährige Leonie Büttel ist mit Jevenda seit zweieinhalb Jahren auf internationalen Turnieren unterwegs. Der Große Preis in San Giovanni war nun aber der erste Auftritt der beiden auf 1,50 Meter-Niveau. Die KWPN-Stute aus einer Diarado-Mutter blieb zweimal null und kam im Stechen auf 40,84 Sekunden. Der dadurch errungene zweite Platz ist der größte Erfolg der bisherigen internationalen Karriere des Paares. Für Italien hielt Gianni Govoni die Fahnen hoch. Er belegte im Sattel von Kir Royaal Delta Mossel Z Rang drei (0/0/40,95 Sekunden).

Alle Ergebnisse vom CSI3* San Giovanni im Oktober 2023 finden Sie hier.

