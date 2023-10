San Miguel de Allende: Richard Vogel Fünfter im Großen Preis

Im Stechen des Großen Preises von San Miguel de Allende (MEX) setzte Richard Vogel alles auf eine Karte. Am Ende reichte es für Platz fünf. Den Sieg sicherte sich Shane Sweetnam aus Irland mit Cjoxx Z.

29 Reiter-Pferd-Paare hatten ihre Startbereitschaft für den mit umgerechnet rund 260.000 Euro dotierten Großen Preis auf Fünf-Sterne-Niveau erklärt. Acht Paare, also etwas weniger als ein Drittel, qualifizierten sich mit einem fehlerfreien Umlauf für das Stechen.

In der entscheidenden Runde wurde dann nochmal weiter aussortiert, sechs der acht Paare bekamen Fehler. So auch Richard Vogel und sein Sieger von Donnerstag, Cepano Baloubet. Mit seinem flinken Fuchswallach ging Vogel volles Risiko. Am Ende wurde das nicht belohnt, zwei Abwürfe mussten die beiden in Kauf nehmen. Aber die Zeit von 41,73 Sekunden hätte zum deutlichen Sieg gereicht. So fand sich der Springreiter, der mit seiner Abschlussrunde vor wenigen Wochen maßgeblich zum Sieg der Deutschen im FEI-Nationenpreisfinale von Barcelona beigetragen hatte, am Ende nur auf Rang fünf wieder.

Bemerkenswert präsentierte sich von den Neunjährigen aber nicht nur Cepano Baloubet, sondern auch das Siegerpferd. Cjoxx Z absolvierte unter Shane Sweetnam in San Miguel de Allende seine erste internationale Prüfung über 1,60 Meter. Der belgisch gezogene Comme il faut-Dollar de la Pierre-Sohn wuchs im Großen Preis über sich hinaus und legte eine schnelle Runde vor – als erster Starter im Stechen. Das setzte alle weiteren gehörig unter Druck. Schließlich bedeutete die Vorstellung von Sweetnam und Cjoxx Z die schnellste fehlerfreie Runde im Stechen und somit den Sieg. Andres Azcarragaa aus Mexiko hatte mit Contendros das Nachsehen und landete auf Platz zwei (0/0/44,92 Sekunden) vor Santiago Lambre aus Brasilien mit Chacco Blue II (0/4/44,17 Sekunden).

Alle Ergebnisse und Videos vom Großen Preis in San Miguel de Allende (MEX) finden Sie hier.

