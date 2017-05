La Baule: Janne Friederike Meyer-Zimmermann Dritte im Derby

Beim CSIO5* in La Baule (FRA) gewann am Nachmittag der Niederländer Maikel van der Vleuten das Derby de la Loire. Janne Friederike Meyer-Zimmermann ist mit Chloe Dritte geworden.

Am Nachmittag beim CSIO5*-Turnier im französischen La Baule wurden 40.000 Preisgeld im Derby Région des Pays de La Loire ausgeschüttet. Der Sieg in dem 1,50-Meter Springen ist ausnahmsweise mal nicht im Land geblieben, sondern ging an den Niederländer Maikel van der Vleuten, der den elfjährigen VDL Groep Quatro ritt. Sie waren das einzige Paar am Nachmittag, dass sich keinen Fehler in den 147,29 Sekunden im Parcours leistete. Beim zweitplatzierten Constant van Paesschen und seinem Lord Z-Sohn Hamlet VD Donkhoeve blieb zwar jede Stange liegen, der Belgier musste aber einen Zeitfehler in Kauf nehmen. Mit 151,58 Sekunden platzierten sie sich vor Janne Friederike Meyer-Zimmermann. Die zehnjährige Chippendale-Tochter Chloe kam nach 154,32 Sekunden ins Ziel, zwei Zeitstrafpunkte.

Schnell, aber mit Fehlern

Heute bewies sich, dass nicht immer die Schnellsten vorne stehen. Die Franzosen haben in den letzten zwei Turniertagen die größeren Springen deutlich dominiert. Sehr schnelle und fehlerfreie Ritte zeigten sie. Auch heute war wieder ein Franzose am Schnellsten unterwegs: Julien Epaillard beendete den Parcours auf dem elfjährigen Hengst Sheriff de la Nutria in unglaublichen 129 Sekunden. Dabei leistete sich das Paar aber zwei Abwürfe und wurde damit am Ende nur noch Elfter. Schlusslicht in der Platzierung bildet der Dauersieger aus Hagen, Emanuele Gaudiano (ITA) auf Jasper. Die beiden hatten ebenfalls zwei Abwürfe, waren aber mit 138,11 Sekunden deutlich langsamer als Epaillard.

17 von 22 Reitern kamen ins Ziel. Die Belgierin Fabienne Daigneux-Lange schied auf Clever Fee des Hazalles aus, die Schwedin Angelie von Essen mit Bydalens Qamaieu de Montsec ebenso. Aufgegeben haben Leopold van Asten (NED), sein Landsmann Wout-Jan van der Schans und Felix Haßmann. Er hatte die 13-jährige Westfalenstute Chicca v. Clearway gesattelt.

Hier sind die vollständigen Ergebnisse einzusehen.