London: Weltcup-Heimsieg für Ben Maher

Ein britischer Doppelsieg und der Heimsieg für Ben Maher bei der Weltcup-Etappe in London. Als letzter Starter im Stechen entschied er das Springen im Sattel von Enjeu de Grisien für sich.

Insgesamt 36 Reiter-Pferd-Kombinationen waren am Sonntag beim Weltcup-Springen in London an den Start gegangen. Bis zum ersten Nullfehlerritt hatten sich die Zuschauer nicht lange gedulden müssen. Der zweite Teilnehmer, Conor Swail (IRL), meisterte im Sattel von Casturano den Parcours fehlerfrei. Starterpaar Nummer elf, die Franzosen Julien Epaillard und Donatello d’Auge, sicherten wenig später das Stechen. Neun weitere Paare blieben in dem selektiven Kurs des brasilianischen Parcoursbauers Guilherme Jorge fehlerfrei und qualifizierten sich für die zweite Runde.

Im Stechen hielt der Ire Daniel Coyle mit null Fehlern in 37,99 Sekunden die Führung als noch drei Paare auf der Starterliste standen – allesamt olympische Goldmedaillengewinner. Peder Fredriscson (SWE) und Hansson WL gelang es jedoch nicht, die Führung zu übernehmen. Mit einer Zeit von 38,42 Sekunden setzten sie sich knapp hinter Daniel Coyle und sein Pferd Legacy, die damit Platz drei sicher hatten.

Weltcup-Duell der Briten

Dann kamen die Vorjahressieger Scott Brash und Hello Jefferson in den Parcours. Der Brite ritt seinen 14-jährigen Wallach v. Cooper van de Heffinck enorm effizient und stilistisch gut anzusehen durch den verkürzten Parcours. Dieser Ritt brachte ihnen einen 0,19 Sekunden großen Vorsprung auf die bisherige Führung ein. Scott Brash – zufrieden und dennoch weit entfernt von einem emotionalen Ausbruch – ballte die Siegerfaust und lobte Hello Jefferson ausgiebig. Doch einer kam noch.

Als letztes Paar im Stechen kamen Brashs Landsmann Ben Maher und der erst neunjähirge Enjeu de Grisien in den Parcours. Die fehlende Erfahrung machte der Wallach mit Leichtigkeit am Sprung und raumgewinnender Galoppade wett. Dadurch nahm das Paar der erst einen Ritt zuvor aufgestellten neuen Führung von Scott Brash nochmal 0,62 Sekunden ab und sicherte sich den Sieg. Das britische Publikum feierte den britischen Doppelsieg.

„Ich hatte meinen Plan, unabhängig davon, was Scott oder Daniel vor mir gemacht hatten, und ich nahm die Sprünge in genau den Winkeln, die ich wollte. Ich hatte das Gefühl, dass die Kombination für uns am schwierigsten zu springen war, aber dann zeigte Enjeu de Grisien seine Athletik, indem er sechs Galoppsprünge zum nächsten Sprung machte, im Gegensatz zu den sieben, die Scott zuvor gemacht hatte. Am vorletzten Sprung kam ich weit nach innen, so dass ich die von mir gewünschte Wendung zum letzten Sprung nehmen konnte, und heute lief einfach alles nach meinen Vorstellungen“, bilanzierte Sieger Ben Maher. Mit dem Sieg in London übernimmt er auch die Führung im aktuellen Weltcup-Ranking vor Harry Charles und Henrik von Eckermann.

Alle Ergebnisse des Weltcup-Springens in London finden Sie hier.

