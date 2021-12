Maksymilian Wechta gewinnt Großen Preis in Poznan

Da dürfte einiges los gewesen sein heute in Poznan, als Maksymilian Wechta für einen polnischen Sieg im Großen Preis des CSI3*-W sorgte.

Im Sattel des neunjährigen Holsteiner Hengstes Chepettano v. Chepetto lieferte Maksymilian Wechta die mit Abstand schnellste Zeit im siebenköpfigen Stechen: 32,59 Sekunden. Klarer Sieg und der bislang größte Erfolg des Pferdes.

Nur vier der sieben Paare blieben fehlerfrei im Stechen. Am dichtesten dran an den Siegern waren Jeroen Dubbeldams belgische Lebensgefährtin Annelies Vorsselmans und der KWPN-Wallach Wilandro. In 33,19 Sekunden flogen sie auf Rang zwei.

Dritter wurde Frank Schuttert auf dem elfjährigen Nabab de Rêve-Sohn Kinky Boy van het Gildenhof (0/33,84). Komplettiert wurde das Nuller-Quartett von Loewie Joppen und Havel van de Wolfsakker Z (36,19), die ebenfalls für die Niederlande am Start waren.

Bester Deutscher war Europameister André Thieme, der mit dem zehnjährigen OS-Wallach Conocco v. Conoglio einen Abwurf im Normalparcours hatte, aber noch Zwölfter wurde.

Hannes Ahlmann, der Sieger von Donnerstag, hatte mit Baloucan neun Strafpunkte in Runde eins. Bei Tom Schewe und Carado wurden es zwölf Fehler. Felix Haßmann und Carreras gaben ebenso auf, wie Pheline Ahlmann und Caleri II.

