Michael Jung siegt zum Abschluss in Gorla Minore, Marcel Marschall Zwölfter im Großen Preis

Platz zwölf für Manfred Marschall und Coolio im Großen Preis von Gorla Minore war die höchste Platzierung in der wertvollsten Prüfung zum Abschluss des Turniers in Italien. Doch Michael Jung konnte sich auch freuen.

51 Starter versuchten den Großen Preis von Gorla Minore zu gewinnen. Ein fehlerfreier Umlauf im Springen über 1,50 Meter konnte für elf Kombinationen notiert werden. Der schnellste Vier-Fehlerritt gelang Manfred Marschall mit dem Holsteiner Coolio. Kein Stechen, aber immerhin noch Platz zwölf für die Kombination aus Baden-Württemberg. Die beiden zählten auch zu dem Nationenpreisteam, das am Freitag für Deutschland Platz vier errungen hatte. Marschalls Mitstreiter waren im Großen Preis am Sonntag in Gorla Minore nicht so glücklich unterwegs. Michael Jung und Duopower v. Namelus unterliefen zwei, Pia Reich und Chaconie v. Cahcco-Blue drei Abwürfe. Jung war aber dennoch „happy“ mit der Performance des Schimmels.

Und Michael Jung hatte trotzdem Grund zum Strahlen. Im Abschlussspringen in Italien setzte er sich mit der elfjährigen OS-Stute Edo Sandra v. Eldorado van de Zeshoek übe 1,40 Meter mit klarem Zeitabstand an die Spitze. Damit war die Entscheidung, an diesem Wochenende seinen Titel in Kentucky beim CCI5*-L Lexington nicht zu verteidigen, nicht die schlechteste. Auf Instagram eiferte „Michi“ aber mit den Reiterinnen und Reitern, allen voran Sandra Auffarth, die Vierte wurde, und Alina Dibowski, mit.

