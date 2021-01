Mit dem Will(en) zum Sieg – David Will lässt in Oliva Nova alle hinter sich

Der Höhenflug des David Will hält an! Einmal mehr konnte er in Oliva Nova ein Weltranglisten-Springen für sich entscheiden – und dabei unter anderem den Weltranglisten-Ersten Steve Guerdat abhängen.

Keine Frage, David Will (übrigens einer der Protagonisten unserer großen Reportage im aktuellen St.GEORG), hat bei der Mediterranean Equestrian Tour in Oliva Nova einen guten Lauf. Bereits letzte Woche konnte er mit dem Forsyth-Sohn Forest Gump einige Schleifen holen und heute waren die beiden wieder nicht zu toppen.

Mit ihren 61,23 Sekunden waren die beiden das mit Abstand schnellste Paar in dem 1,45 Meter-Zeitspringen, zugleich Qualifikation für den Großen Preis, bei dem es auch um Weltranglisten-Punkte ging. Für den Sieger gab es 6275 Euro in die Haferkasse.

Das Nachsehen hatten vor allem die Schweizer. Pius Schwizer saß im Sattel des OS-Wallachs Balou Rubin R v. Balou du Rouet und lieferte in 62,57 Sekunden den zweitschnellsten Ritt. Steve Guerdat hatte auf seine Selle Français-Stute Ulysse des Forets gesetzt, die nach 64,02 Sekunden ins Ziel kam.

Dahinter konnte sich Janne Friederike Meyer-Zimmermann über eine weitere tolle Platzierung mit ihrem Hannoveraner Cornado-Sohn Minimax freuen. Die beiden waren ja vor wenigen Tagen erst Zweite in einem der Großen Preise der Tour geworden.

Weitere Schleifen für Will

Das war aber nicht der einzige Erfolg für David Will am heutigen Tag. In dem anderen Springen der Gold-Tour über 1,40 Meter platzierte er sich im Sattel des Württembergers Colour my Life H v. Cicero Z van Paemel auf Rang drei hinter Belgiens Europameister Jérôme Guery mit Garfield und Alain Jufer (SUI) auf Golden Future MM.

Und am Vormittag hatte Will bereits den Holsteiner Mylord Carthago-Sohn Munin zum Sieg in der Konkurrenz der Sechsjährigen geritten. Wo es dank Christian Kukuk und dem Hannoveraner Perigueux-Sohn Perignon übrigens einen deutschen Doppelerfolg gab.

Für noch einen deutschen Sieg sorgte David Wills Kompagnon Richard Vogel mit dem belgischen Toulon-Sohn Kill Bill Max. Die beiden waren die schnellsten in dem 1,35 Meter-Zwei-Phasen-Springen der Silver Tour.

Alle Ergebnisse aus Oliva Nova finden Sie hier.