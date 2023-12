Nächster Sieg in einem Großen Preis für Nayel Nassar und Holsteiner Coronado

Ist da etwa auf dem Weg dahin, die neue Nummer eins im Stall von Nayel Nassar zu werden? Der 14-jährige Holsteiner Coronado sprang unter dem Ägypter in Thermal (USA) zu seinem dritten Großen Preis-Sieg des Jahres.

Dieses Mal handelte es sich dabei um einen Fünf-Sterne-Grand Prix, dotiert mit umgerechnet rund 150.000 Euro über 1,60 Meter. Zehn Paare schafften es ins Stechen. Dort überzeugte Coronado auf engen Linien und mit viel Vorsicht. Unter Nayel Nassar galoppierte er zu einer Zeit, die die Konkurrenz nicht mehr knacken konnte.

Entsprechend voll des Lobes war der US-Ägypter Nassar nach dem Ritt auf dem Cassini-Accord-Sohn: „Ich habe ihn jetzt seit zweieinhalb Jahren, aber es kommt mir länger vor. Er gibt einfach immer alles und ist ein absoluter Adrenalin-Junkie. Meine Frau (Jennifer Gates, Anm. d. Red.) reitet ihn gerne zu Hause, und man würde nie vermuten, dass er so viel Energie hat, wenn man ihn so in der täglichen Arbeit sieht. Er weiß einfach, wann es Zeit ist, zu glänzen, und er hat einfach alle Attribute eines Superstar-Springpferdes.“

Die Kanadierin Amy Millar hatte mit Truman das Nachsehen und wurde Zweite, gefolgt von Shawn Casady für die USA mit Cool Quarz.

