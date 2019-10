Oliva Nova: Comeback für Goja und Janne Friederike Meyer-Zimmermann

In den letzten Monaten war es still geworden um Goja, den Nationenpreis-Sieger von Janne Friederike Meyer-Zimmermann. Im Frühling verletzte sich der sprunggewaltige Fuchs, musste eine Turnierpause einlegen. Nun hat er sich bei der Mediterranean Equestrian Tour (MET) im spanischen Oliva Nova zurückgemeldet.

Das letzte Mal war Goja Ende April bei Horses & Dreams in Hagen im Parcours in Erscheinung getreten. Danach verletzte sich der dreizenjährige Wallach auf dem Paddock und durfte einige Zeit nur zusehen, wenn es für seine vierbeinigen Kollegen aufs Turnier ging. Nun ist der belgische Wallach aber wieder fit und gab sein sportliches Comback in Oliva Nova. „Goja freut sich wieder dabei zu sein und ich bin umso glücklicher …!, ließ Janne Friederike Meyer-Zimmermann in den sozialen Netzwerken verlauten.

In einem Springen über 1,40 Meter blieb der große Fuchs gestern null. Da seine Reiterin es aber noch ruhig angehen ließ, reichte es nicht mehr für eine Platzierung. Goja und Janne Friederike Meyer-Zimmermann durften die deutschen Farben schon mehrfach in Nationenpreisen vertreten. 2016 zählten sie zu der siegreichen Mannschaft im Nationenpreis-Finale von Barcelona.

Bei der dreiwöchigen „Autumn Tour“ in Oliva Nova ist Janne Friederike Meyer-Zimmermann auch noch mit weiteren Pferde am Start. So gewann sie mit der neunjährigen Stute Flipper ein Springen und konnte sich auch mit Nachwuchshoffnung Cascalretto bei dessen internationalem Debüt platzieren.

Der Große Preis ging gestern ebenfalls nach Deutschland. Katharina Offel hatte die zehnjährige Carambole-Tochter Elien gesattelt. Im Stechen gelang dem Paar die schnellste Runde aller zehn Teilnehmer. Auch Frederick Troschke mit Checker und Luisa Himmelreich mit Clenur konnten sich in der CSI2*-Prüfung platzieren.

Alle Ergebnisse aus Oliva Nova finden Sie hier.