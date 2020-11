Oliva Nova: Der nächste Sieg für Richard Vogel

Wenn’s läuft, dann läuft’s – gestern hatten Richard Vogel im Weltranglisten-Springen der Mediterranean Equestrian Tour in Oliva Nova die Nase vorn, heute auch.

Diesmal hatte der 23-Jährige sein erfahrenstes Pferd gesattelt, den 14-jährigen Holsteiner Lesson Peak, den er mitnehmen durfte, als er den Stall Beerbaum verließ, und der ihn 2019 zum Sieg in Deutschlands U25-Springpokal trug. 56 Paare machten den beiden Konkurrenz in dem 1,45 Meter-Springen mit Stechen – oder versuchten es zumindest.

Denn geschafft haben sie es nicht mal im Ansatz. Ganze 24 Paare hatten das Stechen erreicht. Paul Lescaillet (FRA) auf Jabab des Valces und David McPherson (GBR) mit Carl-Heinz B, einem erst achtjährigen Chacco-Blue-Sohn, der das B in seinem Namen seinen Züchtern, der ZG Bartelt, verdankt, verzichteten. Ein weiteres Paar schied aus, Harry Allen (IRL) mit Pembroke. Von den übrigen 21 Paaren gelangen zehn fehlerfreie Runden. Aber ob mit oder ohne Abwurf, an die 35,38 Sekunden von Vogel und Lesson Peak kam keiner heran. Weltranglisten-Springen Nummer zwei auf dem Konto von Richard Vogel.

Das war nicht der einzige Erfolg für das Team vom Hofgut Dagobertshausen. David Will hielt dessen Farben ja in Vejer de la Fontera im Nationenpreis hoch. Und Nicola Pohl war wie Vogel in Oliva am Start und wurde Fünfte. Ihr neunjähriger Diamant de Semilly-Sohn Katcha HD kam nach fehlerfreien 38,16 Sekunden ins Ziel.

Dazwischen mischten sich Andres Vereecke (BEL) auf Diadarco van Evendael Z (0/36,41) als Zweiter, der Ire Michael Pender mit dem Cavalier Royale-Sohn Calais (0/37,15) und Charlotte Bettendorf (LUX) im Sattel von Baladine du Chanu (0/37,35).

Noch vier weitere deutsche Paare waren am Start. Christoph Könemann und der zehnjährige Carmabole-Sohn Frederiks hatten einen Zeitfehler. Bei Kendra Claricia Brinkop und Malibu de Muze, ein achtjähriger Nabab de Reve-Sohn, hatten einen Abwurf. Neun Strafpunkte wurden es bei Katharina Werndl auf ihrem Lord Pezi-Sohn Pezi Bär, zwölf bei Katharina Offel und Elien.

