Oliva Nova: Weltranglisten-Springen an Olivier Philippaerts, Gerrit Nieberg siegreich in Silver Tour

Weiter geht’s bei der Mediterranean Equestrian Tour in Oliva Nova mit einem belgischen Sieg im Tageshöhepunkt, dem Weltranglisten-Springen, zugleich Qualifikation für den Großen Preis. Außerdem gibt es wieder diverse deutsche Schleifen zu vermelden.

Nachdem der Schweizer Pius Schwizer gestern David Will an sich hatte vorbei ziehen lassen müssen, war es heute Belgiens Olivier Philippaerts, der einen Hauch schneller war in dem 1,45 Meter-Springen über zwei Phasen. Philippaerts hatte mit der Landzauber-Tochter Legend of Love eines seiner besten Pferde gesattelt, Schwizer saß erneut auf dem OS-Wallach Balou Rubin R. Legend of Love war exakt 0,12 Sekunden schneller als Balou Rubin.

Platz drei ging dank Jérôme Guery auf dem Fünf-Sterne-erfolgreichen Garfield de Tiji des Templiers ebenfalls nach Belgien. Der Slowene Urh Bauman konnte sich mit dem Holsteiner Larisal v. Larimar über Rang vier freuen.

Beste Deutsche war Mylen Kruse mit ihrem Erfolgspferd Chaccmo, der sie 2019 zur Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften der jungen Reiter getragen hatte. Heute konnten die beiden sich über einen tollen fünften Platz freuen.

Darüber hinaus konnten sich Christian Kukuk auf Creature und Janne Friederike Meyer-Zimmermann im Sattel von Chesmu KJ an siebter und achter Stelle behaupten. Gerrit Nieberg war mit Ben auf Rang 14 ebenfalls noch im Geld.

Sieg für Nieberg in der Silver Tour

Im 1,40 Meter-Springen der Silver Tour waren Gerrit Nieberg und die KWPN-Stute Baynounah das Maß der Dinge. In 57,13 Sekunden zeigte die elfjährige Numero Uno-Tochter David Will mit Legend Of Life die Eisen. Wills erst achtjährige Lord Fauntleroy-Tochter kam nach 57,78 Sekunden ins Ziel.

Janne Friederike Meyer-Zimmermann stellte hier den Holsteiner Wallach Chaka Chaka vor, ebenfalls acht Jahre jung. Der Casall-Contender-Sohn flog auf den zehnten Platz.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.