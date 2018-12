Prag: 6,4 Millionen Super Cup-Finale an Madrid in Motion

Die Global Champions League hatte mit einem Rekordpreisgeld gelockt und die Teamchefs hatten ihre besten Reiter geschickt, um den Jackpot bei den sogenannten „Play-Offs“ in Prag zu knacken. Am Ende siegte das Team Madrid in Motion mit zwei niederländischen und einem spanischen Reiter.

Insgesamt ging es in Prag um 10 Millionen Euro für die Teams der Global Champions League. 6,4 Millionen davon wurden im Finale verteilt. Das restliche Geld in den vorgeschalteten Qualifikationen. Im Viertelfinale traten zwölf Mannschaften an, die besten acht erreichten das Halbfinale. Im Halbfinale stießen die besten vier Teams der Saison 2018 dazu, es waren wieder 12 Mannschaften am Start. Im Halbfinale mussten sich sechs Teams verabschieden und sechs erreichten das Finale.

Hier hatte das siegende Team die Chance auf 2.743.040 Euro. Doch davor galt es zwei Runden von Meister-Aufbauer Uliano Vezzani zu überstehen. Und das war gar nicht so einfach, denn jedes Ergebnis der dreiköpfigen Mannschaften zählte. Es gab kein Streichergebnis. Schied ein Paar aus, war die Mannschaft geplatzt.

Dieses Schicksal ereilte ausgerechnet die Shooting Stars dieser Saison, Ben Maher und Explosion W. Der erst neunjährige Chacco Blue-Sohn verweigerte zweimal an einer schmalen Mauer. Aus der Traum für das in Doha noch siegreiche Team London Knights.

Den 2,743 Millionen Euro-Jackpot sicherte sich schließlich das Team „Madrid in Motion“ mit den drei Reitern Maikel van der Vleuten (NED) auf Verdi, Marc Houtzager (NED) im Sattel von Sterrehof’s Calimero und Eduardo Alvarez Aznar (ESP) auf Rokfeller de Pleville Bois Margot. Houtzager und Calimero sammelten insgesamt fünf Fehler, einen Abwurf im ersten und einen Zeitfehler im zweiten Umlauf. Maikel van der Vleutens Mannschaftswelt- und -europameister Verdi spielte seine ganze Routine aus, blieb ohne Abwurf, aber mit einem Zeitfehler in Runde zwei. Bei Eduardo Alvarez Aznar sah es auf der Ergebnisliste genauso aus wie bei Houtzager.

Das machte also elf Strafpunkte in Summe und den klaren Sieg. Das Erfolgsgeheimnis verriet Teamchef Eric van der Vleuten: „Wir haben drei Championatspferde, drei unglaublich gute Reiter. Das machte den Unterschied.“

Platz zwei ging an das Trio von Valkenswaard United mit insgesamt 17 Fehlern. Sie hatten das einzige Paar in ihren Reihen, dem zwei Nullrunden gelangen: Bertram Allen und Harley vd Bsschop, den er erst vor kurzem von Nicola Philippaerts übernommen hatte. Auch Marcus Ehning und Comme il faut lieferten eine super Leistung mit fehlerfreiem ersten und vier Fehlern im zweiten Umlauf. Einzig bei Alberto Zorzi (ITA), dem Stallreiter des Prüfungserfinders Jan Tops, lief es heute nicht wirklich rund mit der einst von André Thieme in den Sport gebrachten Contanga: acht Fehler im ersten, fünf im zweiten Umlauf.

Die Paris Panthers schlossen sich mit 26 Fehlern als Dritte an. Hier ritten Yuri Mansur (BRA) auf Ibelle Ask (4/1), Gregory Wathelet (BEL) im Sattel von Nevados S (8/4) und Darragh Kenny (IRL) mit Balou du Reventon (4/5).

Alle Ergebnisse finden Sie hier.