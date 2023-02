Richard Vogel gewinnt Sonntagshauptspringen in Wellington

Unter Sophie Hinners hat er es schon einmal getan, nun brillierte er unter deren Lebensgefährten Richard Vogel: Cepano Baloubet sprang heute zu seinem zweiten internationalen Sieg in einem 1,50 Meter-Springen mit Stechen.

Neben Richard Vogel und dem Bundeschampion von 2021 Cepano Baloubet schafften es noch fünf weitere Paare dank eines fehlerfreien Umlaufs, sich für das Stechen zu qualifizieren. Dort angekommen ließen der Sohn v. Ludger Beerbaums einstigem Spitzenpferd Chaman und der Reiter vom Hofgut Dagobertshausen nichts anbrennen und galoppierten nach 33,16 Sekunden durch die Lichtschranke. Dabei ließ der neunjährige DSP-Wallach aus einer Stakkato’s Highlight-Mutter alle Stangen in ihren Auflagen und sicherte sich damit den Löwenanteil des mit 75.000 Schweizer Franken dotierten Springens.

Für Cepano Baloubet ist es damit der zweite Sieg in einem Springen mit Stechen über diese Abmessungen. Im März 2022 hatte Sophie Hinners den flinken Wallach in Bratislava zum Sieg geritten. Zum Jahreswechsel hat Richard Vogel nun wieder die Zügel des Wallachs aus der Zucht von Wolfgang Seemann übernommen. Man darf gespannt sein, was die nächsten Wochen für den Chaman-Sohn bereithalten.

Zwei US-Amerikaner folgten den deutschen Siegern auf den Plätzen zwei und drei. Alex Matz und Cashew CR wurden mit einer fehlerfreien Runde im Stechen in der Zeit von 34,2 Sekunden Zweite, McLain Ward belegte mit First Lady und der Nullfehlerrunde in 35,15 Sekunden den dritten Rang.

Alle Ergebnisse aus Wellington finden Sie hier.