Riders Tour Lier: Robert Whitaker Sieger Qualifikation, Justine Tebbel Siebte

Robert Whitaker ist der Sieger der Qualifikation zum Riders Tour Springen, das an diesem Wochenende in Lier in Belgien auf dem Programm steht. Zwei deutsche Amazonen sind auch gut dabei.

Mit seinem Sieg in der Qualifikation zum Großen Preis, der sechsten Etappe der Riders Tour im belgischen Lier, ist der Brite Robert Whitaker mehr als zufrieden. Sein Wallach sei schon „sehr an“ gewesen, so der 39-jährige Sohn von Springreiterlegende John Whitaker.

13 der 83 Starter hatten es ins Stechen geschafft. Dort war Robert Whitaker der schnellste der sechs Reiter ohne Fehler. Der 13 Jahre alte Evert v. Amadeus ist noch nicht so lange im Stall von Robert Whitaker. „Ich bin wirklich zufrieden mit Evert, er hat schon richtig gute Ergebnisse gezeigt. Ich habe ihn erst seit Jahresbeginn, zuvor wurde er vom Norweger Karel Cox geritten.“

Janne und die Geschwister Tebbel Konkurrenz für Robert Whitaker

Zweiter wurde der Brasilianer Bernardo Alves mit Torreo de Muze vor seinem Landsmann Thiago Ribas da Costa mit Mallito. Bester Belgier war in Abwesenheit der Top Stars, die bei der Global Champions Tour-Etappe in Rom starten, war Andres Vereecke mit Kingston van Paemel auf Platz vier.

Beste Deutsche war Justine Tebbel, die mit Glassgo du Beaupre die drittschnellste Zeit im Stechen hinlegte, leider aber einen Fehler kassierte. Sie wurde Siebte. Jeweils ein Zeitfehler im Umlauf verhinderte eine Stechteilnahme von Janne Friederike Meyer-Zimmermann und Maurice Tebbel. Die beiden sind an Position 15 und 16 geführt und damit sicher für den Großen Preis qualifiziert.

Für Janne Friederike Meyer-Zimmermann geht es um wichtige Punkte. Nach ihrem Sieg in Münster beim Turnier der Sieger steht sie derzeit im Riders Tour Ranking an Position zwei. In Lier ritt sie in diesem Springen Cornela v. Cornet Obolensky. Und Maurice Tebbel hatte eine komplette „Familienmischung“ am Start: Chacco’s Light, dessen Vater Chacco’s Son genauso wie der Muttervater Light on bei den Tebbels im Sport- und Zuchteinsatz gestanden haben.

Robert Whitaker wird also auf einige ambitionierte Konkurrentinnen treffen.

Die Ergebnisse finden Sie hier.