Santiago Varela wird Parcourschef bei den Olympischen Spielen in Tokio

Der Spanier Santiago Varela ist designierter Parcourschef für die Olympischen Spiele vom 24. Juli bis 9. August 2020 in Tokio.

Noch gut zwei Jahre, dann stehen die Olympischen Spiele in Tokio an. Wer dort die Springparcours entwerfen und bauen wird, steht heute schon fest: Santiago Varela. Das teilte der Internationale Springreiterclub (International Jumping Riders Club, IJRC) am vergangenen Wochenende mit.

Santiago Varela kam 1968 in Madrid zur Welt. Er absolvierte sein Wirtschaftsstudium in seiner Heimatstadt. Pferde haben ihn von Kindesbeinen an begleitet. Und schon als Teenager fing er an Springparcours zu entwerfen. Das war 1984. 1993 wurde er internationaler Parcoursbauer.

Santiago Varela hat schon die Nationenpreis-Finals in Barcelona gebaut, ebenso wie die Europameisterschaften 2011 in seiner Heimatstadt, die Nachwuchseuropameisterschaften in Vejer de la Frontera sowie diverse andere schwere internationale Springen.

Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro war er als technischer Delegierter im Einsatz. Und nun der Ritterschlag mit dem Auftrag, die Parcours in Tokio zu gestalten.