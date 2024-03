St. Tropez: Victor Bettendorf siegt im Großen Preis vor Daniel Deusser

Der Große Preis der ersten Turnierwoche in Saint-Tropez ist entschieden. Victor Bettendorf ist der Sieger, seine Komplizin heißt Foxy de la Roque. Daniel Deusser landete auf Platz zwei.

60 Paare waren an den Start gegangen im Großen Preis von Saint-Tropez, in der ersten Turnierwoche an der französischen Südküste. Insgesamt 15 dieser 60 Paare qualifizierten sich mit einem fehlerfreien Ritt für das Stechen, in dem schließlich nur ein Reiter in unter 37 Sekunden ins Ziel kam. Das war der Luxemburger Victor Bettendorf, der seine Armitages Boy-Kannan-Tochter Foxy de la Roque sattelte. Mit ihren neun Jahren gehörte die Stute zu den unerfahrensten Pferden der Prüfung. Und dennoch blieb sie unschlagbar. Foxy de la Roque galoppierte mit ihrem Reiter im Sattel in 36,98 Sekunden ins Ziel. Fehlerfrei blieb das Paar dazu und sicherte sich somit den Sieg.

Sie verwiesen damit auch Daniel Deusser und seine Erfolgsstute Killer Queen – die Aachen-Siegerin von 2021 – auf die Plätze. Die 14-jährige Stute v. Eldorado van de Zeshoek-For Pleasure war mit 37,38 Sekunden ebenfalls schnell. Für den Sieg reichte es jedoch nicht. Mit ihrem fehlerfreien Ritt platzierten sich Daniel Deusser und Killer Queen an zweiter Stelle. 11.360 Euro Preisgeld gab es für diesen Erfolg.

Die Plätze drei bis fünf lagen dicht beieinander. Der Franzose Nicolas Delmotte ritt den 16-jährigen belgischen Wallach Ilex VP in 37,65 Sekunden und ohne Fehler ins Ziel. Damit sicherten sie sich den letzten Podiumsplatz. Dicht gefolgt waren sie von ihrem französischen Landsmann Cedric Hurel und Fantasio Floreval Z (0/37,87) und den für Österreich startenden Max Kühner mit Eic Quantum Robin V (0/37,90) auf den Plätzen vier und fünf.

Alle Ergebnisse des Großen Preises von Saint-Tropez finden Sie hier.

