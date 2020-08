St. Tropez: Zum Abschluss ein vierter Platz für Daniel Deußers Tobago Z

Ein letztes Highlight des Fünf-Sterne-Wochenendes von St. Tropez war heute ein 1,50 Meter-Springen mit prominent besetztem Stechen, bei dem Daniel Deußer seinem Wochenende noch ein kleines Krönchen aufsetzen konnte.

Acht Paare hatten es ins Stechen geschafft – neben Daniel Deußer standen Namen auf der Starterliste wie Gregory Wathelet (BEL), Harrie Smolders (NED), Simon Delestre (FRA) oder auch Nachwuchsstar Jos Verlooy (BEL).

Der Sieg ging allerdings an einen anderen: Olivier Robert für Frankreich. Der hat zwar schon zwei Weltcup-Finals bestritten, ist aber im Gegensatz zum Rest des Feldes (siehe oben) noch nicht medaillengeschmückt von Championaten heimgekehrt. Heute aber ließ er alle hinter sich. Im Sattel des Selle Francais-Hengstes Vangog du Mas Garnier (v. Cornet Obolensky) legte er mit 36,68 Sekunden eine unschlagbare Zeit hin und war zudem noch fehlerfrei.

Rang zwei ging an Jos Verlooy auf der elfjährigen BWP-Stute Jacobien Dwerse Hagen v. Va-Vite, die der Mannschaftseuropameister seit 2019 unter dem Sattel hat und die zuvor von seinem Landsmann Thibeau Spits vorgestellt worden war. Hier standen 37,36 Sekunden auf der Anzeigentafel.

Harrie Smolders und sein Routinier Cas v. Indoctro schnappten sich in 38,51 Sekunden Rang drei. Dahinter belegten Daniel Deußer und sein Tangelo van de Zuuthoeve-Sohn Tobago Z Rang vier mit 40,35 Sekunden. Für den kleinen Fuchs ist dies erst sein drittes Turnier nach der Corona-Zeit und die bislang beste Platzierung.

Christian Ahlmann und Solid Gold Z hatten einen Abwurf in Runde eins. Marcus Ehning gab mit Funky Fred auf.

Den Großen Preis der Zwei-Sterne-Tour sicherte sich der Weltranglisten-Erste Steve Guerdat im Sattel der Selle Francais-Stute Ulysse des Forets, gefolgt von Jérôme Guery und Eldorado vor Roger Yves Bost mit Cassius Clay Z, der im vergangenen Jahr das Sires of the World-Springen bei der WM junge Springpferde in Lanaken gewonnen hatte, ehe er nach Frankreich wechselte.

Christian Ahlmann und der achtjährige Holsteiner Wallach Calvino v. Castelan II reihten sich an vierter Stelle ein.

