Oldenburger Fohlenauktion: 41.000 Euro für Damon Hill-Sohn

Leistungspedigrees waren gefragt bei der 19. Elite-Fohlenauktion des Oldenburger Verbands. So waren es Hengste, die beide selbst für Deutschland Championatsmedaillen gewonnen haben, die die Preisspitzen stellten.

Bei den Dressurfohlen zeichnete sich schon vor dem Auktionsende am 29. August ab, dass der Don Royal am höchsten stand in der Bietergunst. So blieb es auch. Bei 41.000 Euro fiel der Hammer für den Damon Hill-Rubin-Royal-Figaro-Sohn aus der Zucht von Vivien Rudolph. Er fand ein neues Zuhause in Deutschland.

Zweitteuerstes Dressurfohlen war mit 27.000 Euro die Stute Zypriana v. Zackerey-Florencio-Lord Liberty G, bei der Frank Grote als Züchter verantwortlich zeichnet. Auch sie fand hierzulande ein neues Zuhause.

14.000 Euro waren die beiden teuersten Springfohlen ihren neuen Besitzern wert. In die Schweiz wechselte Come together, eine Tochter von Marcus Ehnings Comme il faut aus einer Casall-Cassini-Mutter. Die kleine Lady ist eine Vertreterin des berühmten Holsteiner Stammes 776, aus dem die Vererber Ramiro, Acorado I und II sowie Lordanos und die Spitzenstute Vienna Olympic/1.60 m unter Sheikh Ali Al Thani, QAT kommen.

Eine Verwandte von Come together ist die zweite 14.000 Euro-Preisspitze, Cortez v. Cornet Obolensky – Diarado – Argentinus, aus der Zucht und ausgestellt von Franz-Josef Broxtermann aus Wardenburg/Niedersachsen. Cortez ist ein Vertreter des Feldgold-Stammes, aus dem beispielsweise Seldana di Campalto/Abdullah Al Sharbatly kam, die WM-Silber in der Einzelwertung in Kentucky 2010 gewann. Die neuen Besitzer kommen aus Russland.

13 von 22 Auktionskandidaten wurden von Oldenburger Freunden aus dem Ausland ersteigert. Sie werden künftig in der Schweiz (3), Österreich (2), Ungarn (2), Belgien (1), Frankreich (1), Polen (1), Russland (1), Serbien (1) und Südafrika (1) Freude bereiten. Die 19. Elite-Fohlenauktion glänzte mit einem Durchschnittspreis von über 14.200 Euro und einem Umsatz von 312.750 Euro.