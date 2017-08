Stockholm wird neue Global Champions Tour-Etappe

Schwedens Hauptstadt wird im kommenden Jahr eine Station der Global Champions Tour.

Die Global Champions Tour bekommt Zuwachs. Nun ist auch die schwedische Hauptstadt Stockholm eine Etappe der lukrativsten Springsportserie der Welt. Es wird das erste Mal sein, dass ein skandinavisches Land Gastgeber der Global Tour und ihrer kleinen Schwester, der Global Champions League, wird.

Stockholm Summer Horse Week

Die Gobal Champions Tour-Etappe von Stockholm wird eingebettet sein in eine ganze Woche voller Pferdesport, die Stockholm Summer Horse Week. Es wird auch noch andere Spring- sowie Dressurprüfungen geben.

So wie Jan Tops, der Erfinder der Global Champions Tour und frisch gebackene Vater, es ausdrückt, klingt es, als sei Stockholm nicht die letzte GCT-Station, die sich zu Miami, Shanghai, London, Berlin & Co. gesellt: „Wir haben das Glück, dass wir eine ganze Reihe an Städten haben, die gerne auf unserem Kalender stehen würden. Es ist wichtig in der modernen Sportlandschaft, dass wir den Springsport in Stadtzentren bringen, um neuen Fans die Gelegenheit zu geben, diesen fantastischen Sport zu sehen.“