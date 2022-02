Supertag für Henrik von Eckermann und Janika Sprunger in Sharjah, Deußer Dritter in Wellington und mehr

Zwei Fünf-Sterne-Turniere stehen dieses Wochenende auf dem Kalender, Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten und das Winter Equestrian Festival in Wellington. Außerdem hat in Vejer de la Frontera die Sunshine Tour begonnen mit bislang guter Ausbeute aus deutscher Sicht. Ein Überblick.

Der Auftakt in Sharjah wurde dominiert vom schwedisch-schweizerischen Power-Duo Henrik von Eckermann und Janika Sprunger. Von Eckermann sicherte sich im Sattel seiner blitzschnellen KWPN-Stute Glamour Girl das wichtigste Springen des Tages, die Qualifikation für den Großen Preis über ein 1,50 Meter-Zeitspringen. Die elfjährige Zirocco Blue-Tochter brauchte gerade mal 53,78 Sekunden für den Parcours.

Am dichtesten dran waren Italiens Emanuele Gaudiano und sein neunjähriger Kannan-Sohn Nikolaj de Music mit 55,06 Sekunden. Rang drei holten Constant van Paesschen und die ebenfalls erst neunjährige Selle Francais-Stute Diaz du Thot v. Ready Bois des Forets nach Belgien.

Aus deutscher Sicht konnten sich Miriam Schneider und ihr zwölfjähriger Cardento-Sohn Fiber Fresh Popey für einen Start am Sonntag empfehlen. Sie waren null, aber nicht schnell genug für die Platzierung. Nicola Pohl und Freestyle hatten einen Abwurf. Jeweils acht Strafpunkte wurden es für David Will mit seinen beiden Pferden Concordia und Babalou.

Im vorangegangenen 1,45 Meter-Springen mit zwei Phasen waren Janika Sprunger und die Cornet Obolensky-Tochter Carlotta das Maß der Dinge. In 29,68 Sekunden ließ die zehnjährige Westfalen-Stute die Konkurrenz alt aussehen. Zweiter wurde Shane Breen (IRL) mit Lady Star von Dorperheide (v. Zilverstar T, 30,12), gefolgt von Jur Vrieling (NED) im Sattel des Franzosen Chabada de l’Esques v. Quebracho Semilly (30,32).

David Will und Forest Gump hatten einen Abwurf, ebenso Nicola Pohl und Arlo de Blondel, die letztes Wochenende den Großen Preis gewonnen hatten.

Wellington

Das einzige Springen der Fünf-Sterne-Tour beim Winter Equestrian Festival in Wellington ging heute an Kanadas Erynn Ballard mit Nanini van d’Abelendreef. Sie waren mit ihren 57,82 Sekunden mit Abstand die Schnellsten in dem Fehler-Zeit-Springen über 1,45 Meter. Das Nachsehen hatte der Ire Jordan Coyle im Sattel von Ballyoskill Big Bucks mit 59,34 Sekunden.

Den dritten Platz mussten sich zwei Paare teilen, die beide in exakt 59,42 Sekunden ins Ziel gekommen waren: Nayel Nassar mit El Conde, den er neu in seinem Beritt hat, und Daniel Deußer auf Kiana van het Herdershof.

Philipp Weishaupt und Zineday gelang ebenfalls eine fehlerfreie Runde, aber sie ließen es entspannt angehen und waren als 23. nicht mehr im Geld.

Weitere Ergebnisse

Woche eins der Sunshine Tour in Vejer de la Frontera läuft bislang aus deutscher Sicht vor allem für Kendra Claricia Brinkop hervorragend.

Am ersten Tag platzierte sie I’m Fancy VDM Z v. I’m Special de Muze in der Youngster Tour der Siebenjährigen an vierter Stelle und Coconut Pommex Z v. Cornet Obolensky in derselben Prüfung auf Rang acht.

In der zweiten Abteilung der Siebenjährigen war sie mit der Thunder van de Zuuthoeve-Tochter Tabasco de Toxandria Z noch im Geld. Bester Deutscher war hier Helmut Schönstetter, der den siebenjährigen Rheinländer Campino MR v. Colestus an zweiter Stelle platzierte. Außerdem ritt Schönstetter auch noch den Cascadello-Sohn Count on me ins Geld, Rang 13. Beide Pferde gehören Max Kühner, bei dem Schönstetter als Bereiter arbeitet und den wir für die Reportage in St.GEORG 3/22 zuhause besucht haben. Das Heft ist ab dem 16. Februar im Handel erhältlich.

Tags darauf ging es weiter mit der Schleifenjagd bei den Siebenjährigen. Brinkop ritt I’m Fancy VDM Z in der ersten Abteilung auf Rang elf und in der zweiten wurde sie mit Tabasco de Toxandria Z Sechste. Helmut Schönstetter und Campino MR – was übrigens für Züchter und Mitbesitzer Marius Rittstieg steht – wurden Vierte. Mit Count on me wurde der Bayer zudem Elfter.

Und auch gestern waren diese Paare im Geld, Brinkop mit Tabasco und I’m Fancy Achte und Neunte in der einen Abteilung, Schönstetter mit Campiono MR und Count on me Zweiter und Siebter in der anderen.

Darüber hinaus gab es die ersten Erfolge in den größeren Prüfungen. Am Donnerstag platzierte sich Kendra Claricia Brinkop mit dem neunjährigen Belgier Narcos vd Smidshoeve v. Toulon an dritter Stelle im 1,45 Meter-Zeitspringen der Mittleren Tour. Maximilian Bremicker und die Holsteiner Clarimo-Tochter Caja hielten auf Rang 13 ebenfalls die deutsche Fahne hoch.

Im wichtigsten Springen des Tages über 1,50 Meter gegen die Uhr konnte sich Kendra Claricia Brinkop mit der zehnjährigen BWP-Stute Malissa de Muze an fünfter Stelle platzieren. Sieger war hier Dermott Lennon (IRL) auf Athletix Hero Z v. Aganix du Seigneur.

Im 1,40 Meter-Springen der Mittleren Tour sprangen Katharina Offel und Elien auf den fünften Platz. Brinkop holte eine weitere Schleife im 1,35 Meter-Springen der großen Tour mit der neunjährigen Französin Do It Easy.

Und auch heute lief es wieder für die Bereiterin im Stall Stephex. Mit Malissa de Muze holte sie Rang drei im 1,50 Meter-Springen der Großen Tour, Qualifikation für den Großen Preis. Sieger war Steve Guerdat auf Albfuehren’s Maddox vor Sanne Thijssen und Con Quidam.

Dann gab es noch einen neunten Rang für Laura Klaphake und Bantou Balou im 1,45 Meter Zwei-Phasen-Springen der großen Tour. Kathi Offel und Hearst DB waren in derselben Prüfung 13., Jana Wargers und Chacco’s Lady 19.

Zwei weitere Schleifen gab es noch für Brinkop, mit Narcos vd Smidshoeve für Rang neun im anderen 1,45 Meter-Zwei-Phasen-Springen der großen Tour und mit dem Berlin-Sohn Eclatant für Rang zwei in der Mittleren Tour.

Zwischenfazit Brinkop bei der Sunshine Tour: Vier Turniertage, 13 Platzierungen – Respekt!