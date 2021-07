Valkenswaard: Gelungene Olympia-Generalprobe für Scott Brash, super Tag für Marcus Ehning

Scott Brash demonstrierte heute im Großen Preis des CSI5* Valkenswaard, dass er und Hello Jefferson bereit für Tokio sind. Und Marcus Ehning fährt ebenfalls reich dekoriert nach Hause.

Letztes Wochenende waren es Ben Maher und Explosion gewesen, die in Windsor ihre Olympiaform zur Schau gestellt haben, heute waren Scott Brash und Hello Jefferson in Valkenswaard an der Reihe. Von 13 Paare im Stechen um den Großen Preis der Fünf-Sterne-Tour blieben fünf ein zweites Mal ohne Abwurf. Scott Brash und sein zwölfjähriger Cooper van de Heffinck-Sohn Hello Jefferson fanden das richtige Maß zwischen Risiko und Sicherheit und siegten in 45,71 Sekunden.

Rang zwei holten Pieter Devos und Claire Z in 47,71 Sekunden nach Belgien. Rang drei ging an den Brasilianer Luiz Francisco de Azevedo dank der 47,86 Sekunden schnellen Null-Fehler-Runde seines Mylord Carthago-Sohnes My Way.

Schnellstes Paar im Stechen waren allerdings einmal mehr Marcus Ehning und sein zehnjähriger Oldenburger Hengst Stargold. Die beiden kamen nach 43,59 Sekunden ins Ziel, hatte n aber einen Abwurf, Rang sechs.

Auch Christian Ahlmann und Clintrexo Z hatten das Stechen erreicht, nahmen hier aber eine Stange mit. Ihre Zeit reichte für Rang neun.

Beim Deutschen Meister Tobias Meyer war bereits im ersten Umlauf eine Stange gefallen im Sattel seines Greatest Boy. Zwölf Strafpunkte waren es bei Ludger Beerbaum und Mila, 16 bei Jens Baackmann auf Caprice. Laura Klaphake und Davenport, gestern noch platziert, gaben heute auf.

Marcus Ehning war auch im Großen Preis der Zwei-Sterne-Tour bester Deutscher. In fehlerfreien 33,98 Sekunden ritt er den erst achtjährigen Holsteiner Hengst Cupfer v. Casall auf Rang vier. Sieger war Frankreichs schnellster Mann derzeit im Parcours, Julien Epaillard auf Calgary Tame (32,09), gefolgt von Janika Sprunger mit Carlotta (32,20) und Darragh Kenny (IRL) im Sattel von Storiall Blue (33,30).

