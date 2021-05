Warendorf: Teike Carstensen gewinnt Deutschlands U25 Springpokal-Etappe

Die dritte von vier Qualifikationen für Deutschlands U25 Springpokal fand im Rahmen des Preis der Besten in Warendorf statt. Den Sieg sicherte sich Teike Carstensen vor Philipp Schulze Topphoff und Franziska Müller.

Drei Paare hatten es bei der Qualifikation für Deutschlands U25 Springpokal in Warendorf ins Stechen geschafft. Weil dort jedoch alle Teilnehmer mindestens einen Abwurf hatten, entschied am Ende die schnellste Zeit. Und die lieferten Teike Carstensen und ihre Holsteiner Stute Caretina! Die beiden kamen mit einem Abwurf nach 43,17 Sekunden ins Ziel.

„Damit habe ich nicht gerechnet“, freute sich Teike Carstensen. „Das Wochenende lief viel besser als gedacht. Um ehrlich zu sein bin ich mit gemischten Gefühlen angereist und jetzt unglaublich glücklich mit dem Ergebnis.“ Die 22-Jährige durfte Deutschland bereits mehrfach bei Nachwuchs-Europameisterschaften im Parcours vertreten und zählt außerdem zum Talentpool der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport.

Auf den zweiten Platz sprang Philipp Schule Topphoff, der ebenfall einen Abwurf kassierte und zudem drei Sekunden langsamer unterwegs war (46,57). Der U21-Europameister hatte Clemens de la Lande gesattelt, einen neunjährigen Westfalen von Comme il faut. Schneller im Stechen war zwar Franziska Müller, für die die Uhr nach 44,79 Sekunden stoppte – allerdings hatte sie mit Cornado’s Queen drei Abwürfe.

„Das war eine sehr anspruchsvolle Prüfung und der Turnierserie absolut würdig. Zum Abschluss haben wir noch ein spannendes Stechen und eine verdiente Siegerin gesehen. Wir freuen uns sehr, die Besten Ende des Jahres in Aachen wiederzusehen“, gab Bundestrainer Otto Becker zu Protokoll. Neben Teike Carstensen, Philipp Schulze Topphoff und Franziska Müller konnten auch Marc Nüßing und Tom Sanders in Warendorf ausreichend Punkte sammeln und dürfen somit vom 10. bis 19. September in die Aachener Soers reisen. Eine letzte Chance auf die begehrten Finaltickets gibt es dann bei den Deutschen Meisterschaften in Balve (3. bis 6. Juni), wo die vierte und letzte Qualifikation ausgetragen wird.

Alle Ergebnisse aus Warendorf finden Sie hier.