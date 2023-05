Wiesbaden: Sonntagshauptspringen an Argentinier José María Larocca

Das wichtigste Springen des Sonntages ging in Wiesbaden an den Championats-erfahrenen argentinischen Springreiter José María Larocca jr.. Im Viereck setzte sich Nicole Wego-Engelmeyer mit dem charmanten Dimaggio-Sohn Diaton deutlich gegen die Konkurrenz in einer Nachwuchsprüfung für siebenjährige Dressurpferde durch.

Es war die Sternstunde des 13-jährigen KWPN-Wallachs Finn Lente v. Gaillard de la Pomme heute im Biebricher Schlosspark. Noch nie hat er ein internationales 1,50 Meter-Springen mit Stechen gewinnen können. Bis heute. Unter dem 54-jährigen José María Larocca jr. qualifizierte er sich als eines von 13 Pferden für das Stechen des wichtigsten Springens am Pfingstsonntag. Dort angekommen flitzten der Argentinier und sein WM-Pferd von 2022 allen davon. Null Fehler in der Zeit von 43,74 Sekunden bedeuteten den Sieg für das Paar und gut 13.000 Euro Preisgeld.

Nach seinem Sieg sagte Larocca: „Finn Lente ist das Pferd meines Lebens. (…) Er ist sehr erfahren, in Top-Form und einfach ein Traumpferd. Er ist schnell, vorsichtig und elastisch und wir kennen uns sehr gut.“ Dieses Vertrauen münzten die beiden heute also erfolgreich in einen Sieg um.

Platz zwei belegte der Spanier Manuel Fernandez Saro mit Jarlin de Torres (0/44,22 Sekunden) gefolgt von Pénélope Leprevost (FRA) mit Bingo del Tondou (0/44,51 Sekunden). Auf den beiden nachfolgenden Rängen fanden sich Michael Viehweg und Michael Jung wieder. Viehweg saß im Sattel von Contario, Michael Jung ritt Duo Power.

Beide Rahmenspringen des Sonntages sicherte sich Frankreichs Julien Anquetin.

Youngster-Prüfung an Diaton

Im Viereck zeigte der Dimaggio-Nachkomme Diaton am frühen Abend in einer internationalen Prüfung für siebenjährige Pferde noch sein Talent. Der Dunkelfuchshengst war immer voll konzentriert bei seiner Reiterin Nicole Wego-Engelmeyer und präsentierte sich ausbalanciert, durchlässig und mit hoher Versammlungsbereitschaft. Die Richter vergaben 8,6 für den Galopp, 8,8 für den Trab und 8,7 für den harmonisch durch den Körper fließenden Schritt. Die Durchlässigkeit wurde mit der Note 8,8 bedacht. Die Perspektive erhielt der Hengst aus einer Benetton Dream-Mutter die Traumnote 9,0. Unter dem Strich ergab das 80,686 Prozent. Am Pfingstmontag findet das Finale dieser Tour für siebenjährige Dressurpferde statt. Diaton gewann an dieser Stelle bereits letztes Jahr.

Alle Ergebnisse vom Pfingstsonntag in Wiesbaden 2023 finden Sie hier.

