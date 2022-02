Youth Equestrian Games in Aachen mit Teilnehmern aus 30 Nationen

Teilnehmer aus 30 Nationen und von sechs Kontinenten werden an den Youth Equestrian Games (YEG) in Aachen teilnehmen, die vom 28. Juni bis 3. Juli ausgetragen werden. Wie bei dem Format der Youth Olympic Games werden den Reitern auch bei den YEG die Pferde zugelost. Nur die Disziplin Springreiten wird dort ausgetragen.

„Für die FEI war es wichtig, einen Ersatz für die Olympischen Jugendreiterspiele zu finden, um sicherzustellen, dass wir nicht eine ganze Jugendgeneration des olympischen Traums berauben“, erklärt FEI-Präsident Ingmar De Vos. Denn die Olympischen Jugendreiterspiele waren aufgrund der Corona-Pandemie auf 2026 verschoben worden. Der diesjährige Termin der Youth Equestrian Games ermöglicht es den besten 15- bis 18-jährigen Springreitern der ganzen Welt, im Rahmen des Weltfestes des Pferdesports gegeneinander anzutreten.

Auf dem heiligen Rasen der Aachener Soers treten die Teilnehmer bei den Youth Equestrian Games sowohl in Einzel-, als auch in kontinentalen Mannschaftswettbewerben gegeneinander an. Die den Reitern unbekannten Pferde werden für die Prüfungen vom Organisationskomittee ausgelost und zur Verfügung gestellt.

Reiter aus 30 Ländern konnten sich für die YEG qualifizieren. Das ist die Liste der qualifizierten Nationen: Ägypten, Argentinien, Australien, Belgien, Costa Rica (erstmals dabei), Deutschland (erstmals dabei), Ecuador, Frankreich (erstmals dabei), Großbritannien, Guatemala, Honduras, Iran, Jordanien, Kolumbien, Königreich Saudi-Arabien, Marokko, Mexiko, Neuseeland, Palästina (erstmals dabei), Paraguay, Katar, Russland (erstmals dabei), Südafrika, Syrien, Tunesien (erstmals dabei), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan und Simbabwe.

Der Zeitplan für die YEG sieht nach einigen Tagen der Gewöhnung von Reitern und ihren zugelosten Pferden aneinander folgendermaßen aus:

• Mittwoch, 29. Juni: erster Umlauf des Team-Wettbewerbs. Es wird pro Kontinent ein Team geben, bestehend aus bis zu fünf Reitern. In diesem Fall gibt es zwei Streichergebnisse, nur die besten drei Ergebnisse zählen also.

• Donnerstag, 30. Juni: Finale Team-Wettbewerb. Hier wird ein zweiter Umlauf von allen sechs Teams geritten sowie ein Stechen bei Strafpunktgleichheit um den ersten, zweiten oder auch dritten Platz.

• Freitag, 1. Juli: Pause, bei der die Teilnehmer gemäß dem „Education Programme“ der FEI einen Tag der Weiterbildung rund um die Themen mentale Fitness, Wettbewerbs-Manipulation, Safe Sport und mehr haben.

• Samstag, 2. Juli: Finale Einzel-Wettbewerb. Hier wird ein Umlauf mit anschließendem Stechen bei Strafpunktegleichheit um den ersten, zweiten oder auch dritten Platz geritten.

• Sonntag, 3. Juli: Teilnahme am Abschied der Nationen im Rahmen des CHIO Aachen.

Die genaue Teilnehmerliste wird erst nach dem 1. Juni 2022 feststehen und veröffentlicht.

Mehr Informationen zu den Youth Equestrian Games 2022 finden Sie hier.